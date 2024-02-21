İsmail Hacıoğlu'nun Babasının Fenerbahçe'de Oynadığını Öğrenince İnternetten Aldığınız Verim İkiye Katlanacak

Yer aldığı her projede dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu bu kez babasıyla gündeme geldi. Kendisi koyu bir Galatasaraylı olan İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun ise Fenerbahçe'de oynadığı ortaya çıktı.