İsmail Hacıoğlu'nun Babasının Fenerbahçe'de Oynadığını Öğrenince İnternetten Aldığınız Verim İkiye Katlanacak
İsmail Hacıoğlu'nun Babasının Fenerbahçe'de Oynadığını Öğrenince İnternetten Aldığınız Verim İkiye Katlanacak
Yer aldığı her projede dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu bu kez babasıyla gündeme geldi. Kendisi koyu bir Galatasaraylı olan İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun ise Fenerbahçe'de oynadığı ortaya çıktı.
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Taçsız Prenses dizisinin ardından Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrolü olan İsmail Hacıoğlu bu kez babasıyla gündeme geldi.
Ayla filmindeki performansıyla ayakta alkışlanan İsmail Hacıoğlu'nun babası Fenerbahçe'de forma giymiş.
Kendisi koyu bir Galatasaray taraftarı olan İsmail Hacıoğlu, babasının aksine sarı-kırmızılı kulübe gönül veren kişilerden.
Mehmet Hacıoğlu, nam-ı diğer Bulgar Mehmet'in oğlu yıllar önce gazetede babasıyla birlikte poz vermiş.
Fenerbahçe’nin 1982/83 sezonunda ligde, Türkiye Kupası’nda ve Donanma Kupası’nda şampiyonluğu kazanan kadrosunda yer alan Mehmet Hacıoğlu ünlü bir futbolcu.
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Rahmetli Selçuk Yula ile birlikte Fenerbahçe formasını terleten Mehmet Hacıoğlu şu an antrenör olarak kariyerine devam ediyor.
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