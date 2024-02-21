Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Muhteşem Tasarımlarıyla Düğünde Giyilse Bile Sırıtmayacak Harika Formalar

Muhteşem Tasarımlarıyla Düğünde Giyilse Bile Sırıtmayacak Harika Formalar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 14:05

Yeryüzünde amatör kümeler de dahil olmak üzere tüm futbol takımları belli bir renge olan aidiyetlerini formalarında taşıyorlar. Taraftarlarının beğenilerine sunulan formalar bazen o kadar güzel oluyor ki, düğünde giyilse sırıtmayacak tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Biz de sizler için araştırdık, düğünde giyilse sırıtmayacak formalarla karşınızdayız!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının tasarladığı forma çok beğenildi.

1. Sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının tasarladığı forma çok beğenildi.

2. Ardından düğünde giyilebilecek formaları sizler için araştırdık. Milan 2023-2024.

2. Ardından düğünde giyilebilecek formaları sizler için araştırdık. Milan 2023-2024.

3. Athens Kallithea 2023-2024.

3. Athens Kallithea 2023-2024.

4. Arjantin Milli Takım forması için tasarlanan konsept.

4. Arjantin Milli Takım forması için tasarlanan konsept.

5. İtalya 2019-2020.

5. İtalya 2019-2020.
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Monaco 2023-2024.

6. Monaco 2023-2024.

7. Fulham 2019-2020.

7. Fulham 2019-2020.

8. Venezia olmadan olmaz. 2023-2024.

8. Venezia olmadan olmaz. 2023-2024.

9. Lazio 2023-2024.

9. Lazio 2023-2024.

10. Boreale ASD 2023-2024.

10. Boreale ASD 2023-2024.
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Walthamstow FC 2023-2024.

11. Walthamstow FC 2023-2024.

12. Corinthians 2022-2023.

12. Corinthians 2022-2023.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?