Muhteşem Tasarımlarıyla Düğünde Giyilse Bile Sırıtmayacak Harika Formalar
Muhteşem Tasarımlarıyla Düğünde Giyilse Bile Sırıtmayacak Harika Formalar
Yeryüzünde amatör kümeler de dahil olmak üzere tüm futbol takımları belli bir renge olan aidiyetlerini formalarında taşıyorlar. Taraftarlarının beğenilerine sunulan formalar bazen o kadar güzel oluyor ki, düğünde giyilse sırıtmayacak tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Biz de sizler için araştırdık, düğünde giyilse sırıtmayacak formalarla karşınızdayız!
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1. Sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının tasarladığı forma çok beğenildi.
2. Ardından düğünde giyilebilecek formaları sizler için araştırdık. Milan 2023-2024.
3. Athens Kallithea 2023-2024.
4. Arjantin Milli Takım forması için tasarlanan konsept.
5. İtalya 2019-2020.
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6. Monaco 2023-2024.
7. Fulham 2019-2020.
8. Venezia olmadan olmaz. 2023-2024.
9. Lazio 2023-2024.
10. Boreale ASD 2023-2024.
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11. Walthamstow FC 2023-2024.
12. Corinthians 2022-2023.
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