Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Premier Lig Futbolcusu Tom Lockyer Kalbine Takılan Defibrilatörü Gösterdi

16 Aralık 2023'te İngiltere Premier Lig'inde Bournemouth ile Luton Town arasında oynanan karşılaşmada Luton Town kaptanı Tom Lockyer, bir anda yere yığılmış ve herkesi korkutmuştu. Kalp krizi geçiren Tom Lockyer, tedavisinin ardından kalbine takılan kalp pilini gösterdi.