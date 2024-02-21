Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Premier Lig Futbolcusu Tom Lockyer Kalbine Takılan Defibrilatörü Gösterdi

Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Premier Lig Futbolcusu Tom Lockyer Kalbine Takılan Defibrilatörü Gösterdi

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 13:14

16 Aralık 2023'te İngiltere Premier Lig'inde Bournemouth ile Luton Town arasında oynanan karşılaşmada Luton Town kaptanı Tom Lockyer, bir anda yere yığılmış ve herkesi korkutmuştu. Kalp krizi geçiren Tom Lockyer, tedavisinin ardından kalbine takılan kalp pilini gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

29 yaşındaki futbolcunun saha içinde yere yığıldığı anlar herkesi çok korkutmuş, görevliler hızlı bir şekilde müdahale ederek Tom Lockyer'i hastaneye götürmüşlerdi.

29 yaşındaki futbolcunun saha içinde yere yığıldığı anlar herkesi çok korkutmuş, görevliler hızlı bir şekilde müdahale ederek Tom Lockyer'i hastaneye götürmüşlerdi.

Kalbine takılan pili anlatan Tom Lockyer, "Bu benim savaş yaram. Pil işte orada duruyor, gördüğünüz gibi. Buradan pilin kablosu geliyor ve kalbe gidiyor. Kalbimin durma durumunda onu tetikleyecek."

Kalbine takılan pili anlatan Tom Lockyer, "Bu benim savaş yaram. Pil işte orada duruyor, gördüğünüz gibi. Buradan pilin kablosu geliyor ve kalbe gidiyor. Kalbimin durma durumunda onu tetikleyecek."

"Pil düzenli olarak kalp ritmimi kontrol ediyor. Belirli düzeyin dışına çıktığı anda kalbe şok uygulayabilecek"

"Pil düzenli olarak kalp ritmimi kontrol ediyor. Belirli düzeyin dışına çıktığı anda kalbe şok uygulayabilecek"

"Pilin ömrü 10 yıl, daha sonra değişmesi gerekiyor. Umarım hiç ihtiyaç duymam ama önlem olarak orada duracak."

"Pilin ömrü 10 yıl, daha sonra değişmesi gerekiyor. Umarım hiç ihtiyaç duymam ama önlem olarak orada duracak."

Tom Lockyer kalbine takılan pili böyle tanıttı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın