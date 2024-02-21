Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Premier Lig Futbolcusu Tom Lockyer Kalbine Takılan Defibrilatörü Gösterdi
Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Premier Lig Futbolcusu Tom Lockyer Kalbine Takılan Defibrilatörü Gösterdi
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29 yaşındaki futbolcunun saha içinde yere yığıldığı anlar herkesi çok korkutmuş, görevliler hızlı bir şekilde müdahale ederek Tom Lockyer'i hastaneye götürmüşlerdi.
Kalbine takılan pili anlatan Tom Lockyer, "Bu benim savaş yaram. Pil işte orada duruyor, gördüğünüz gibi. Buradan pilin kablosu geliyor ve kalbe gidiyor. Kalbimin durma durumunda onu tetikleyecek."
"Pil düzenli olarak kalp ritmimi kontrol ediyor. Belirli düzeyin dışına çıktığı anda kalbe şok uygulayabilecek"
"Pilin ömrü 10 yıl, daha sonra değişmesi gerekiyor. Umarım hiç ihtiyaç duymam ama önlem olarak orada duracak."
Tom Lockyer kalbine takılan pili böyle tanıttı
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