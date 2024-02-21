Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Neymar'ın Soyunma Odasına Suudi Arabistan'ın Geleneksel Kıyafetleriyle Girdiği Anlar

Neymar'ın Soyunma Odasına Suudi Arabistan'ın Geleneksel Kıyafetleriyle Girdiği Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 11:37

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl forma giyemeyen Neymar, sakatlığını yavaş yavaş atlatıyor. Neymar, Suudi Arabistan'ın geleneksel kıyafetiyle soyunma odasına giderek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Al-Hilal forması giyen ve sakatlığı sebebiyle uzun süredir rehabilitasyon sürecinde olan Neymar, soyunma odasında arkadaşlarıyla selamlaştı.

Al-Hilal forması giyen ve sakatlığı sebebiyle uzun süredir rehabilitasyon sürecinde olan Neymar, soyunma odasında arkadaşlarıyla selamlaştı.

Suudi Arabistan'ın geleneksel kıyafetiyle soyunma odasına girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Suudi Arabistan'ın geleneksel kıyafetiyle soyunma odasına girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Takım arkadaşlarının yüzünü güldüren Neymar'ın geleneksel kıyafetler içindeki hali çok konuşuldu.

Takım arkadaşlarının yüzünü güldüren Neymar'ın geleneksel kıyafetler içindeki hali çok konuşuldu.

İşte o anlar👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?