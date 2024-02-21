Neymar'ın Soyunma Odasına Suudi Arabistan'ın Geleneksel Kıyafetleriyle Girdiği Anlar
Neymar'ın Soyunma Odasına Suudi Arabistan'ın Geleneksel Kıyafetleriyle Girdiği Anlar
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl forma giyemeyen Neymar, sakatlığını yavaş yavaş atlatıyor. Neymar, Suudi Arabistan'ın geleneksel kıyafetiyle soyunma odasına giderek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Al-Hilal forması giyen ve sakatlığı sebebiyle uzun süredir rehabilitasyon sürecinde olan Neymar, soyunma odasında arkadaşlarıyla selamlaştı.
Suudi Arabistan'ın geleneksel kıyafetiyle soyunma odasına girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Takım arkadaşlarının yüzünü güldüren Neymar'ın geleneksel kıyafetler içindeki hali çok konuşuldu.
İşte o anlar👇
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