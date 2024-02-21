Ortalık Karışacak! Mehmet Büyükekşi'nin İhracı İçin Başvuru: Üç Farklı Dilekçe Verdi
Ortalık Karışacak! Mehmet Büyükekşi'nin İhracı İçin Başvuru: Üç Farklı Dilekçe Verdi
Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye karşı harekete geçti. Doğan'ın kulüp üyeliğinden kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin üç farklı dilekçe verdiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kulüp üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin harekete geçtikleri iddia edildi.
Eski yöneticilerden hukukçu Sedat Doğan’ın ve başka üyeler ile üç ayrı başvuruda bulunarak Büyükekşi’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ettiği öne sürüldü. Başvuru dilekçelerinde; Mehmet Büyükekşi’nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması, ‘Yalancı’ imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak gösterildi.
Dilekçede, Mehmet Büyükekşi’nin eylemlerinin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin yok olmasında bir beis görmediğini net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi. Tüzüğün 4.1 maddesine dikkat çekildi.
Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Sedat Doğan, başvuruyu doğruladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda