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Ortalık Karışacak! Mehmet Büyükekşi'nin İhracı İçin Başvuru: Üç Farklı Dilekçe Verdi

Ortalık Karışacak! Mehmet Büyükekşi'nin İhracı İçin Başvuru: Üç Farklı Dilekçe Verdi

TFF Mehmet Büyükekşi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 10:31

Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye karşı harekete geçti. Doğan'ın kulüp üyeliğinden kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin üç farklı dilekçe verdiği öğrenildi.

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Galatasaray üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kulüp üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin harekete geçtikleri iddia edildi.

Galatasaray üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kulüp üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin harekete geçtikleri iddia edildi.

Eski yöneticilerden hukukçu Sedat Doğan’ın ve başka üyeler ile üç ayrı başvuruda bulunarak Büyükekşi’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ettiği öne sürüldü. Başvuru dilekçelerinde; Mehmet Büyükekşi’nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması, ‘Yalancı’ imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak gösterildi.

Eski yöneticilerden hukukçu Sedat Doğan’ın ve başka üyeler ile üç ayrı başvuruda bulunarak Büyükekşi’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ettiği öne sürüldü. Başvuru dilekçelerinde; Mehmet Büyükekşi’nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması, ‘Yalancı’ imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak gösterildi.

Dilekçede, Mehmet Büyükekşi’nin eylemlerinin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin yok olmasında bir beis görmediğini net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi. Tüzüğün 4.1 maddesine dikkat çekildi.

Dilekçede, Mehmet Büyükekşi’nin eylemlerinin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin yok olmasında bir beis görmediğini net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi. Tüzüğün 4.1 maddesine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Sedat Doğan, başvuruyu doğruladı.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Sedat Doğan, başvuruyu doğruladı.

Sedat Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Daha önceki divan kurulu toplantısında Galatasaray üyelerinin olmazsa olmaz üç özelliğinden bahsettim; namuslu, şerefli ve vatansever olmaları... Eğer bu özellikten birine sahip değilseniz bu kulüpte üye olarak kalamazsınız. Bizim vatanseverlik anlayışımızla Büyükekşi’ninki uyuşmadığından kendisinin Galatasaray kulüp üyeleriyle aynı yerde bulunmasına gerek ve imkan yoktur. Kulüpten çıkarılması için ilgili dilekçeyi verdik.”

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