Ortalık Karışacak! Mehmet Büyükekşi'nin İhracı İçin Başvuru: Üç Farklı Dilekçe Verdi

Sedat Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Daha önceki divan kurulu toplantısında Galatasaray üyelerinin olmazsa olmaz üç özelliğinden bahsettim; namuslu, şerefli ve vatansever olmaları... Eğer bu özellikten birine sahip değilseniz bu kulüpte üye olarak kalamazsınız. Bizim vatanseverlik anlayışımızla Büyükekşi’ninki uyuşmadığından kendisinin Galatasaray kulüp üyeleriyle aynı yerde bulunmasına gerek ve imkan yoktur. Kulüpten çıkarılması için ilgili dilekçeyi verdik.”