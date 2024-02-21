AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici Sürprizi: Aday Oldu
AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici Sürprizi: Aday Oldu
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47 yaşındaki ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz yıl bağırsak kanserine yakalanmıştı.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.
2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.
İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.
Şenlendirici, söz konusu adaylık ile ilgili açıklama yaptı. Parti üyesi olmadığına dikkat çeken Şenlendirici şunları söyledi:
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ne tarafa kusalım
Hüsnü bitmiştir.. yazıklar olsun...
Sanatçının siyasetle bir işi olmamalı. Her kesimden sevilen biri iken bir anda gözden düşebiliyor. Sanatçı sanatını yapmalı.