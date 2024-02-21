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AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici Sürprizi: Aday Oldu

AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici Sürprizi: Aday Oldu

İzmir AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 08:20

31 Mart Mahalli İdareler Seçim için geri sayım sürerken partilerin adayları da kesinleşti. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’nin Bergama Meclis listesinde kontenjan birinci sıra adayı oldu.

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47 yaşındaki ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz yıl bağırsak kanserine yakalanmıştı.

47 yaşındaki ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz yıl bağırsak kanserine yakalanmıştı.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.

İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.

Şenlendirici, söz konusu adaylık ile ilgili açıklama yaptı. Parti üyesi olmadığına dikkat çeken Şenlendirici şunları söyledi:

Şenlendirici, söz konusu adaylık ile ilgili açıklama yaptı. Parti üyesi olmadığına dikkat çeken Şenlendirici şunları söyledi:

“Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum.

Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim.

Değerli dostum Sadık Doğruer’in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim.

Ben de bu ‘Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini’, doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi ‘Kültür Sanat ve Müzik Elçisi’ olma misyonu ile kabul ettim.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim.

Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır.

Memleketim Bergama’nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum.

Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum.

Kamuoyuna saygılarımla”

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kaan ceylan

ne tarafa kusalım

Hüseyin Sari

Hüsnü bitmiştir.. yazıklar olsun...

Halit Demir

Sanatçının siyasetle bir işi olmamalı. Her kesimden sevilen biri iken bir anda gözden düşebiliyor. Sanatçı sanatını yapmalı.