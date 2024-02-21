AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici Sürprizi: Aday Oldu

“Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum.

Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim.

Değerli dostum Sadık Doğruer’in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim.

Ben de bu ‘Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini’, doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi ‘Kültür Sanat ve Müzik Elçisi’ olma misyonu ile kabul ettim.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim.

Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır.

Memleketim Bergama’nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum.

Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum.

Kamuoyuna saygılarımla”