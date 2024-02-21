Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TCDD Mülakatında Dini Soru! Onlarca Kişi Doğru Cevabı Bilemedi ve Elendi: 'Meslekle Ne Alakası Var?'

TCDD Mülakatında Dini Soru! Onlarca Kişi Doğru Cevabı Bilemedi ve Elendi: 'Meslekle Ne Alakası Var?'

TCDD
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 08:56

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevde yükselme sınavında yüksek puan alan sendika üyelerine mülakatlarda İslami terimler sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

“Ravza-i mutahhara nedir?” sorusuna doğru yanıt veremeyen onlarca çalışan elendi.

“Ravza-i mutahhara nedir?” sorusuna doğru yanıt veremeyen onlarca çalışan elendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda yapılan görevde yükselme sınavlarında meslekle herhangi bir alakası bulunmayan sorularla Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyeleri de dahil onlarca kişi elendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda yapılan görevde yükselme sınavlarında meslekle herhangi bir alakası bulunmayan sorularla Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyeleri de dahil onlarca kişi elendi.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre sorular arasında dikkat çekenlerden birisi de “ravza-i mutahhara nedir?” oldu.

Bu kavram “Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin içinde, İslam dini peygamberi Muhammed’in mezarından minberine kadar olan özel yer” olarak biliniyor.

Bu kavram “Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin içinde, İslam dini peygamberi Muhammed’in mezarından minberine kadar olan özel yer” olarak biliniyor.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri Murat Oral’ın aktardığına göre, “Toricelli yasası nedir, yapay zekânın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir, penisilin kaç yılında bulunmuştur” gibi sorular da yer aldı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri Murat Oral’ın aktardığına göre, “Toricelli yasası nedir, yapay zekânın Türkiye’deki yol haritasını çizen belge nedir, penisilin kaç yılında bulunmuştur” gibi sorular da yer aldı.

Oral “Bu mülakat sorularının meslekle ne alakası var? Bir doktor ravza-i mutahharayı bilemese mesleğini icra edemeyecek mi?” tepkisini gösterdi. Öte yandan sendika üyeleri İstanbul ve Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Oral “Bu mülakat sorularının meslekle ne alakası var? Bir doktor ravza-i mutahharayı bilemese mesleğini icra edemeyecek mi?” tepkisini gösterdi. Öte yandan sendika üyeleri İstanbul ve Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
23
4
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?