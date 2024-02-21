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İstanbul'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: Murat Kurum 'Son Seçim Anketi' Diyerek Paylaştı

İstanbul'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: Murat Kurum 'Son Seçim Anketi' Diyerek Paylaştı

Murat Kurum Seçim Anketi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 07:39

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günler kala çalışmlar tüm hızıyla devam ederken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum, canlı yayında son anketin sonuçlarını açıkladı.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak. Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık" diyerek son anket sonuçlarını da paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak. Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık" diyerek son anket sonuçlarını da paylaştı.

DEM Parti'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini iddia eden Murat Kurum, "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu. Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz" diye belirtti.

DEM Parti'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini iddia eden Murat Kurum, "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu. Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz" diye belirtti.

"Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz" diyen Kurum şunları ifade etti: "İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak. Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. Anketlerde 1.5, 2 puan öne geçtik."

"Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz" diyen Kurum şunları ifade etti: "İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak. Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. Anketlerde 1.5, 2 puan öne geçtik."
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