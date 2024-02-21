Otobüste Yer İstedi, Yumruklu Saldırıya Uğradı! Şahıs Gözaltına Alındı, O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı

İstanbul'un Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen Reyhan Demirtaş isimli bir kadın, yer istediği adam tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gözü moraran ve karnına darbe alan kadının şikayeti üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.