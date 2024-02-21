Otobüste Yer İstedi, Yumruklu Saldırıya Uğradı! Şahıs Gözaltına Alındı, O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı
Otobüste Yer İstedi, Yumruklu Saldırıya Uğradı! Şahıs Gözaltına Alındı, O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı
İstanbul'un Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen Reyhan Demirtaş isimli bir kadın, yer istediği adam tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gözü moraran ve karnına darbe alan kadının şikayeti üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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O şiddet dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kadıköy Göztepe köprüsü mevkiinde, saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, R. D.(39) isimli kadın, iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Otobüsün içinde Muhammer isimli şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer isimli şahıs ayağa kalkarak R.D.'nin sol gözüne yumruk ve tekme attı. Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi.
Olayın yaşandığı anlar ise İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan R.D. ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Saldırıya uğrayan talihsiz kadın, yaşadıkları şöyle anlattı: "3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim. Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi. Herkes beni orada mertçe korudu. Maddi manevi tazminat davası açtım. Şikayetçi oldum" dedi.
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İşte o anlar:
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