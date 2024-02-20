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TFF, Tartışmalı VAR Kayıtlarını Paylaştı

TFF, Tartışmalı VAR Kayıtlarını Paylaştı

TFF
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 23:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında saha içinde yaşanan olayların VAR kayıtlarını paylaştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) haftanın tüm maçlarının tamamlanması sonrası VAR kayıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) haftanın tüm maçlarının tamamlanması sonrası VAR kayıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.

Süper Lig'de dün akşam oynanan iki maçın da tamamlanması sonrası TFF YouTube hesabı üzerinden kayıtları paylaştı.

Süper Lig'de dün akşam oynanan iki maçın da tamamlanması sonrası TFF YouTube hesabı üzerinden kayıtları paylaştı.

TFF'nin aldığı kararla VAR kayıtları bundan sonra Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ertesi günü yayınlanacak. Görüntüler sadece sesli olarak değil, görüntülü de paylaşılacak.

TFF'nin aldığı kararla VAR kayıtları bundan sonra Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ertesi günü yayınlanacak. Görüntüler sadece sesli olarak değil, görüntülü de paylaşılacak.

TFF'nin paylaştığı VAR görüntüleri 🎥

VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor

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