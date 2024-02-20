TFF, Tartışmalı VAR Kayıtlarını Paylaştı
TFF, Tartışmalı VAR Kayıtlarını Paylaştı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında saha içinde yaşanan olayların VAR kayıtlarını paylaştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) haftanın tüm maçlarının tamamlanması sonrası VAR kayıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.
Süper Lig'de dün akşam oynanan iki maçın da tamamlanması sonrası TFF YouTube hesabı üzerinden kayıtları paylaştı.
TFF'nin aldığı kararla VAR kayıtları bundan sonra Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ertesi günü yayınlanacak. Görüntüler sadece sesli olarak değil, görüntülü de paylaşılacak.
TFF'nin paylaştığı VAR görüntüleri 🎥
VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde:
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Hatayspor - Sivasspor
Alanyaspor - Adana Demirspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Pendikspor - Trabzonspor
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