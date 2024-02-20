Dünyaca Ünlü Demişti: Acun Ilıcalı Survivor'a Konuk Olacak Efsanevi Futbolcuyu Açıkladı!
Dünyaca Ünlü Demişti: Acun Ilıcalı Survivor'a Konuk Olacak Efsanevi Futbolcuyu Açıkladı!
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, yarışmaya bir futbolcunun konuk olacağını duyurmuştu. Akıllara Mesut Özil gelse de Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Meğer gerçekten bir dünya deviymiş!
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Kaosu ve kavgalarıyla ünlü Survivor All Star'da bambaşka bir heyecan yaşanıyor.
Acun Ilıcalı Survivor'a dünyaca ünlü bir futbolcunun konuk olacağını açıklamıştı.
Açıkçası daha büyük düşünmemiz gerekirmiş, bahsettiği futbolcu sadece dünyaca ünlü değil; aynı zamanda efsanelerden biriymiş!
Katılacak isim dünyanın en ünlü ve en başarılı futbolcularından biri olan Ronaldinho'ymuş!
Bu haberin açıklanmasıyla ortalık şenlendi ve herkes fazlasıyla heyecanlandı.
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