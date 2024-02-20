Survivor'a Dünyaca Ünlü Bir Futbolcunun Katılacağını Söyleyen Acun Ilıcalı Akıllara Mesut Özil'i Getirdi
Survivor'a Dünyaca Ünlü Bir Futbolcunun Katılacağını Söyleyen Acun Ilıcalı Akıllara Mesut Özil'i Getirdi
Survivor All Star 2024'ün yayınlanan son bölümündeki kavgalar ağzımızı açık bıraktı. Konseyde birbiri ardına cezaları sıralayan Acun Ilıcalı, yarışmacıların daha da zorlanacaklarının altını çizdi. Morali bozuk olan yarışmacılar yeni bölüm fragmanında duyduklarıyla ise şaşkına döndü. Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbolcunun All Star'a katılacağını söyleyince akıllara Mesut Özil geldi.
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Survivor All Star 2024, kaosun ve entrikanın yuvası oldu bildiğiniz gibi. Hatta dışardaki yarışmacıların tanımıyla "Cennet Mahallesi".
Dün akşam da olayların patlak verdiği bölümlerden birini izledik. Ortalık bir hayli karışıktı.
Normal şartlar altında oyun alanına inmeyen Acun Ilıcalı'yı bile kavgalar dolayısıyla her bölüm oyuna dalarken görüyoruz.
Dün yayınlanan bölümde yarışmacıların ettiği büyük kavgadan sonra cezalar havada uçuştu.
Her anı gergin geçiren Survivor All Star yarışmacıları yeni bölüm fragmanında yine diken üstünde olsa da, Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklama herkesi heyecanlandırdı.
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Fakat Acun Ilıcalı'nın "Geçen bir arkadaşım aradı. 'Ben geleyim mi?' dedi. O da sağ olsun kırmadı gelecek." sözleri dikkat çekiyor.
Fragmanı izleyen seyirciler ise bu ismin Mesut Özil olduğunu iddia ediyor.
Hem Acun Ilıcalı ile olan samimiyeti ve dostluğu, hem de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan antrenman videosu da bunu düşündürmüş olabilir tabii...
Fragmandan sonra her ne kadar Survivor'a katılacakmış gibi bir düşünce akıllara gelse de, Mesut Özil'in yarışmak için değil bir futbol maçı için adaya geleceğini düşünüyoruz.
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