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Survivor'a Dünyaca Ünlü Bir Futbolcunun Katılacağını Söyleyen Acun Ilıcalı Akıllara Mesut Özil'i Getirdi

Survivor'a Dünyaca Ünlü Bir Futbolcunun Katılacağını Söyleyen Acun Ilıcalı Akıllara Mesut Özil'i Getirdi

survivor Mesut Özil
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 09:42

Survivor All Star 2024'ün yayınlanan son bölümündeki kavgalar ağzımızı açık bıraktı. Konseyde birbiri ardına cezaları sıralayan Acun Ilıcalı, yarışmacıların daha da zorlanacaklarının altını çizdi. Morali bozuk olan yarışmacılar yeni bölüm fragmanında duyduklarıyla ise şaşkına döndü. Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbolcunun All Star'a katılacağını söyleyince akıllara Mesut Özil geldi.

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Survivor All Star 2024, kaosun ve entrikanın yuvası oldu bildiğiniz gibi. Hatta dışardaki yarışmacıların tanımıyla "Cennet Mahallesi".

Survivor All Star 2024, kaosun ve entrikanın yuvası oldu bildiğiniz gibi. Hatta dışardaki yarışmacıların tanımıyla "Cennet Mahallesi".

Her bölüm farklı bir olay, her bölüm farklı bir kaos derken biz bile takip edemez hale geldik. Eski ve güçlü yarışmacıları bu sezon bir araya toplayan Acun Ilıcalı da beklemediği kadar kavga ve kaosla karşı karşıya kalıyor.

Dün akşam da olayların patlak verdiği bölümlerden birini izledik. Ortalık bir hayli karışıktı.

Dün akşam da olayların patlak verdiği bölümlerden birini izledik. Ortalık bir hayli karışıktı.

Önceki bölümde edilen kavgalar ve girilen tartışmaların devamı, yayınlanan yeni bölümde karşımıza çıktı. Açlık, ada şartları ve yorgunluk haliyle yarışmacıları daha tahammülsüz ve sinirli yapıyor. Ancak kavgalar geçtiğimiz sezonlara kıyasla daha hararetli.

Normal şartlar altında oyun alanına inmeyen Acun Ilıcalı'yı bile kavgalar dolayısıyla her bölüm oyuna dalarken görüyoruz.

Normal şartlar altında oyun alanına inmeyen Acun Ilıcalı'yı bile kavgalar dolayısıyla her bölüm oyuna dalarken görüyoruz.

Önceki sezonlara göre fiziksel şiddetin kol gezdiği Survivor 2024 All Star'da Acun Ilıcalı'nın sürekli olarak müdahale etmek için oyun alanına inmesi ve öfkelenmesi gözlerden kaçmıyor.

Dün yayınlanan bölümde yarışmacıların ettiği büyük kavgadan sonra cezalar havada uçuştu.

Dün yayınlanan bölümde yarışmacıların ettiği büyük kavgadan sonra cezalar havada uçuştu.

Seda, Ogeday, Hakan ve Bozok'un 2'şer ödülden faydalanamayacakları açıklandı. Acun Ilıcalı konseyde kavgaya dair bazı anların da ekranlara yansıtılamadığını dile getirdi.

Her anı gergin geçiren Survivor All Star yarışmacıları yeni bölüm fragmanında yine diken üstünde olsa da, Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklama herkesi heyecanlandırdı.

Her anı gergin geçiren Survivor All Star yarışmacıları yeni bölüm fragmanında yine diken üstünde olsa da, Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklama herkesi heyecanlandırdı.

Fragmanın başında Yunus Emre, Mustafa Kemal ve Nagihan Karadere'nin adada tartıştıkları anları izliyoruz. Ardından dokunulmazlık oyunu ekranlara geliyor ve yine yeniden tartışmalar görülüyor.

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Fakat Acun Ilıcalı'nın "Geçen bir arkadaşım aradı. 'Ben geleyim mi?' dedi. O da sağ olsun kırmadı gelecek." sözleri dikkat çekiyor.

Fakat Acun Ilıcalı'nın "Geçen bir arkadaşım aradı. 'Ben geleyim mi?' dedi. O da sağ olsun kırmadı gelecek." sözleri dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı'nın 'Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen...' demesinin ardından tüm yarışmacıların ağzı açık kalıyor.

Fragmanı izleyen seyirciler ise bu ismin Mesut Özil olduğunu iddia ediyor.

Fragmanı izleyen seyirciler ise bu ismin Mesut Özil olduğunu iddia ediyor.

Hem Acun Ilıcalı ile olan samimiyeti ve dostluğu, hem de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan antrenman videosu da bunu düşündürmüş olabilir tabii...

Hem Acun Ilıcalı ile olan samimiyeti ve dostluğu, hem de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan antrenman videosu da bunu düşündürmüş olabilir tabii...

Fragmandan sonra her ne kadar Survivor'a katılacakmış gibi bir düşünce akıllara gelse de, Mesut Özil'in yarışmak için değil bir futbol maçı için adaya geleceğini düşünüyoruz.

Fragmandan sonra her ne kadar Survivor'a katılacakmış gibi bir düşünce akıllara gelse de, Mesut Özil'in yarışmak için değil bir futbol maçı için adaya geleceğini düşünüyoruz.

Sizce neler olacak? Gelin fragmanı izleyip yorumlarda buluşalım!

Mesut Özil'in geleceğini düşündürten Survivor yeni bölüm fragmanı:

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