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Survivor Seda Ocak, Kardeşi Sema'yı Zorbalayan Pınar'a Verdi Veriştirdi

Survivor Seda Ocak, Kardeşi Sema'yı Zorbalayan Pınar'a Verdi Veriştirdi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 09:33

Olayların bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'e son olarak Seda-Sema ve Pınar kavgasını vurdu. Sema'ya 'Lohusa kadın' benzetmesi yapan Pınar'ın üzerine yürüyen Seda, konseyde kardeşini savundu.

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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'te kavga etmeyen yarışmacı neredeyse kalmazken, son olarak Sema-Seda ve Pınar kavgasını izlemiştik.

Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'te kavga etmeyen yarışmacı neredeyse kalmazken, son olarak Sema-Seda ve Pınar kavgasını izlemiştik.

Oyun esnasında Survivor'a gelmeden önce ameliyat olan Sema'ya "Lohusa kadın" benzetmesi yapan Pınar'a saldıran Seda Ocak, Sercan Yıldırım tarafından zorlukla tutulmuştu.

Oyun esnasında Survivor'a gelmeden önce ameliyat olan Sema'ya "Lohusa kadın" benzetmesi yapan Pınar'a saldıran Seda Ocak, Sercan Yıldırım tarafından zorlukla tutulmuştu.

Kardeşi Sema'yı korumak için diskalifiye olma pahasına Pınar'ın üzerine yürüyen Seda zorlukla durdurulurken, konseyde kavga hakkında konuştu.

Kardeşi Sema'yı korumak için diskalifiye olma pahasına Pınar'ın üzerine yürüyen Seda zorlukla durdurulurken, konseyde kavga hakkında konuştu.

Pınar'a karşı "Hiç kimse benim kardeşimin fiziksel görüntüsüyle dalga geçemez, laf sokamaz. 2 ameliyat geçirdi. Yemeğini bile yapamayan kardeşime ben baktım." dedi.

Pınar'a karşı "Hiç kimse benim kardeşimin fiziksel görüntüsüyle dalga geçemez, laf sokamaz. 2 ameliyat geçirdi. Yemeğini bile yapamayan kardeşime ben baktım." dedi.

"Benim sana saldırma sebebim budur. Senin kardeşliğin nasıl bilmem, benimki böyle."

"Benim sana saldırma sebebim budur. Senin kardeşliğin nasıl bilmem, benimki böyle."
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İşte o anlar:

Seda'nın söz konusu konuşması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, haliyle yorum da yağdı. İşte onlardan bazıları:

Seda'nın söz konusu konuşması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, haliyle yorum da yağdı. İşte onlardan bazıları:
twitter.com

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twitter.com

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