Survivor'da Hawaii Çıkışıyla Gündem Olan Bozok Gençlik Fotoğrafıyla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı

Survivor yarışmacılarından Bozok, son konseyde takım arkadaşlarının ve kendisinin okuduğu üniversitelerden ve elit hayatlarından bahsederek yaşanan kavgaların kendisine garip geldiğini ima etmişti. Gençlik fotoğrafı ortaya çıkan Bozok karizmasıyla herkesi şaşırttı!