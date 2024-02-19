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Survivor'da Hawaii Çıkışıyla Gündem Olan Bozok Gençlik Fotoğrafıyla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı

Survivor'da Hawaii Çıkışıyla Gündem Olan Bozok Gençlik Fotoğrafıyla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı

survivor
themyscira - Misafir Editör
20.02.2024 - 00:57

Survivor yarışmacılarından Bozok, son konseyde takım arkadaşlarının ve kendisinin okuduğu üniversitelerden ve elit hayatlarından bahsederek yaşanan kavgaların kendisine garip geldiğini ima etmişti. Gençlik fotoğrafı ortaya çıkan Bozok karizmasıyla herkesi şaşırttı!

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Survivor All Star o kadar dolu dizgin geçiyor ki gündemine yetişmek neredeyse mümkün değil.

Survivor All Star o kadar dolu dizgin geçiyor ki gündemine yetişmek neredeyse mümkün değil.

Survivor'da sık sık yaşanan tartışmaların ardından son konseyde Bozok'un çıkışı gündem olmuştu.

Survivor'da sık sık yaşanan tartışmaların ardından son konseyde Bozok'un çıkışı gündem olmuştu.

Arkadaşlarının ve kendisinin üniversite eğitimlerinden bahseden ve "Ben Hawaii'de profesyonel sörfçüyüm" diyen Bozok, "aklı başında insanlarız" diyerek yaşanan tartışmalara anlam veremediğini dile getirdi.

Hazır konu gençliğine gelmişken, bir Twitter kullanıcısı da gençlik fotoğrafını paylaşarak herkesi şaşırttı.

Hazır konu gençliğine gelmişken, bir Twitter kullanıcısı da gençlik fotoğrafını paylaşarak herkesi şaşırttı.
twitter.com

Bozok'un yakışıklılığı ve karizması görenleri hayrete düşürdü.

Bozok'un yakışıklılığı ve karizması görenleri hayrete düşürdü.

Bu arada kendisinin Çağla Şikel ile ilişkisini burada sizlere anlatmıştık:

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Fotoğrafı görenler hayranlığını gizleyemedi elbette...

Fotoğrafı görenler hayranlığını gizleyemedi elbette...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Siz gençliğini nasıl buldunuz?

Siz gençliğini nasıl buldunuz?
twitter.com

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