Survivor All Star'da Bir Bölümde Gerçekleşen Üç Ayrı Kavganın Cezaları Belli Oldu!
Survivor All Star'da Bir Bölümde Gerçekleşen Üç Ayrı Kavganın Cezaları Belli Oldu!
Survivor All Star'da bir önceki bölümde üç ayrı kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıklama yaptığı konseyde dört yarışmacı ceza aldı.
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Survivor All Star'da bitmek bilmeyen bir kavga sirkülasyonu yaşanıyor.
Bir önceki bölümde yaşanan üç ayrı kavga sonrası yarışmacılara verilecek cezalar belli oldu.
Acun Ilıcalı ceza alan isimleri konseyde tek tek açıkladı.
Buna göre Seda, Ogeday, Hakan ve Bozok 2'şer ödülden yararlanamayacak.
Görüntülerde Bozok'un herhangi bir kavgaya karıştığını görmemiştik ama Acun Ilıcalı bu görüntülerin yayınlanmadığını dile getirdi.
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