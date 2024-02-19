Yine mi Biri Ölüyor? Kardeşlerim Dizisinin Yenilenen Afişi Kafaları Karıştırdı
Yine mi Biri Ölüyor? Kardeşlerim Dizisinin Yenilenen Afişi Kafaları Karıştırdı
Sevilen dizi Kardeşlerim'de neredeyse her hafta bir ölüm gerçekleşiyor ve bir karakter diziden ayrılıyor. Son olarak Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un ayrıldığı dizide yeni bir gelişme yaşandı.
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Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde neredeyse her hafta bir karakter ölüyor.
Son olarak Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un ayrıldığı dizide, ilk sezondan bu yana neredeyse karakter kalmadı.
İzleyiciyi yasa boğan bu vedanın ardından acaba bir başka karakter daha mı ayrılacak düşüncesi hafızalara yerleşti.
Tam da bu düşüncenin ardından, dizinin yayınlandığı ATV'nin resmi sayfasında dizinin afişi yenilendi.
Gördüğünüz gibi dizinin ilk sezonundan bu yana Ömer'in kardeşlerinden bir tek Emel karakteri diziye devam ediyor.
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Başka bir veda daha görecek miyiz henüz bilemiyoruz ama ana karakterlerden birinin daha ayrılacağı söylentiler arasında.
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