Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ Yıllar Sonra Yeniden Ben Bu Cihana Sığmazam İle Mafya Rolünde
Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ Yıllar Sonra Yeniden Ben Bu Cihana Sığmazam İle Mafya Rolünde
Ekranların en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, bu sezon yine kadrosuna kattığı oyuncularla reytinglerini katlamaya devam ediyor. EDHO'nun ardından aynı kadroyu neredeyse aynı şekilde kuran Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteriyle sevilen usta oyuncu Mustafa Üstündağ'ı da Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil etti!
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ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 2022 yılında yayınlanan ilk bölümünden beridir büyük bir başarıyla serüvenine devam ediyor.
Diğer bir yandan dizinin ilk sezonundan itibaren dahil olan ve ayrılan isimler de seyircinin heycanını oldukça diri tutuyor.
Diziye birkaç bölüm için dahil olan isimler de reytinglerin yükselmesinde etkili tabii ki.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da birlikte rol aldığı Ozan Akbaba'nın kadroya dahil olması herkesin ilgisini çekmişti.
Bunun üstüne Oktay Kaynarca'nın senaryosunu üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bir bomba ismi kadrosuna dahil etti!
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Yıllardır komediden drama pek çok rolde boy gösteren usta oyuncu Mustafa Üstündağ'ın akıllara kazınan bir rolü var ki o da Muro!
Son olarak Arka Sokaklar'da Sadullah Çetin karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, ekranlara BBCS'de Behçet Şavlı olarak damga vurmaya geliyor.
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