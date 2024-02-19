Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ Yıllar Sonra Yeniden Ben Bu Cihana Sığmazam İle Mafya Rolünde

Kurtlar Vadisi Pusu'da Muro karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'ın bu rolü o kadar sevilmişti ki, ayrı bir sinema filmi olarak beyazperdeye taşınmıştı. Yıllar içinde Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok dizide oynasa da akıllardan silinemedi.