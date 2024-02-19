Görüş Bildir
Haberler
TV
Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ Yıllar Sonra Yeniden Ben Bu Cihana Sığmazam İle Mafya Rolünde

Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ Yıllar Sonra Yeniden Ben Bu Cihana Sığmazam İle Mafya Rolünde

Ben Bu Cihana Sığmazan
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.02.2024 - 14:31

Ekranların en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, bu sezon yine kadrosuna kattığı oyuncularla reytinglerini katlamaya devam ediyor. EDHO'nun ardından aynı kadroyu neredeyse aynı şekilde kuran Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteriyle sevilen usta oyuncu Mustafa Üstündağ'ı da Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil etti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 2022 yılında yayınlanan ilk bölümünden beridir büyük bir başarıyla serüvenine devam ediyor.

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 2022 yılında yayınlanan ilk bölümünden beridir büyük bir başarıyla serüvenine devam ediyor.

Güzel Adamlar Medya ve KYN Production ortak imzası taşıyan dizinin senaryosunu başrol oyuncusu Okay Kaynarca ve ekibi kaleme alıyor. İlk bölümden itibaren EDHO'ya olan benzerliğiyle dikkat çeken ve özleyenleriyle buluşan dizi reytinglerde de başarılarını sürdürebiliyor.

Diğer bir yandan dizinin ilk sezonundan itibaren dahil olan ve ayrılan isimler de seyircinin heycanını oldukça diri tutuyor.

Diğer bir yandan dizinin ilk sezonundan itibaren dahil olan ve ayrılan isimler de seyircinin heycanını oldukça diri tutuyor.

Eren Vurdem, Pelin Akil, Aslı Melisa Uzun, İsmail Demirci gibi isimler diziye tek tek veda etmişti.

Diziye birkaç bölüm için dahil olan isimler de reytinglerin yükselmesinde etkili tabii ki.

Diziye birkaç bölüm için dahil olan isimler de reytinglerin yükselmesinde etkili tabii ki.

Ekabir karakterine hayat veren Erkan Can'ın ilk sezonda gelişi izlenmelerde büyük etki yaratmıştı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da birlikte rol aldığı Ozan Akbaba'nın kadroya dahil olması herkesin ilgisini çekmişti.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da birlikte rol aldığı Ozan Akbaba'nın kadroya dahil olması herkesin ilgisini çekmişti.

Fakat Ozan Akbaba da kısa süreli rolünün ardından diziye veda eden bir diğer isim oldu.

Bunun üstüne Oktay Kaynarca'nın senaryosunu üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bir bomba ismi kadrosuna dahil etti!

Bunun üstüne Oktay Kaynarca'nın senaryosunu üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bir bomba ismi kadrosuna dahil etti!

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteri ile dizinin yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak. Hikayesi ise oldukça ilginç. Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yeraltı dünyasında köklü biri haline gelir. Cezayir'le yolları ise yapacağı bir operasyonda kesişecektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yıllardır komediden drama pek çok rolde boy gösteren usta oyuncu Mustafa Üstündağ'ın akıllara kazınan bir rolü var ki o da Muro!

Yıllardır komediden drama pek çok rolde boy gösteren usta oyuncu Mustafa Üstündağ'ın akıllara kazınan bir rolü var ki o da Muro!

Kurtlar Vadisi Pusu'da Muro karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'ın bu rolü o kadar sevilmişti ki, ayrı bir sinema filmi olarak beyazperdeye taşınmıştı. Yıllar içinde Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok dizide oynasa da akıllardan silinemedi.

Son olarak Arka Sokaklar'da Sadullah Çetin karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, ekranlara BBCS'de Behçet Şavlı olarak damga vurmaya geliyor.

Son olarak Arka Sokaklar'da Sadullah Çetin karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, ekranlara BBCS'de Behçet Şavlı olarak damga vurmaya geliyor.

Sizce nasıl olacak? Gelin yorumlarda buluşalım! 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?