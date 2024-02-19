Sahra Işık'la Tartışması Büyüyen Seda Aktuğlu'nun Mesajları İfşa Etmesinden Sonra İdris Aybirdi Açıklama Yaptı
Sahra Işık'la Tartışması Büyüyen Seda Aktuğlu'nun Mesajları İfşa Etmesinden Sonra İdris Aybirdi Açıklama Yaptı
Survivor All Star 2024 sezonunda sular durulmuyor. Gündemde yarışmadan ayrılan Sahra Işık'a dair iddialar kol gezerken, Seda Aktuğlu'nun dün yapmış olduğu paylaşımlar ağızları açık bıraktı. Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi ile mesajlarını ifşalayan Seda Aktuğlu'nun ardından ortalık iyice karışmıştı. İdris Aybirdi de konunun üzerine açıklama yazısı yayınladı.
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Survivor All Star 2024 sezonunun açıklanan kadrosunda dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Sahra Işık olmuştu elbette.
2024 sezonunun başında Nagihan Karadere ile olan tartışmasıyla gündeme gelen Sahra Işık, programın merak edilen isimlerinden biri haline geldi.
Yaşanan olayların ardından elenen isimlerden Seda Aktuğlu'nun Sahra Işık'ın eşinin yanına giderek bir takım şeyler söylediği iddia edilmişti.
Programdan ayrılıp İstanbul'a geri dönen Sahra Işık'ın ayrılma sebebi de oldukça merak edilmişti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise adada yaşananlara göndermeler yaparak "Haksızlığa uğramış bir hayatın sabreden tarafındayım." demişti.
Seda Aktuğlu'nun iddiaları sonrası eşinin kendisini terk ettiği ve bu yüzden apar topar ayrılarak döndüğü söylenen Sahra, açtığı canlı yayında tüm iddialara cevap vermiş ve gerçekleri açıklamıştı.
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Neler oluyor diye beklemeye devam ederken Seda Aktuğlu, Instagram hesabı üzerinden Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi ile olan yazışmalarını ifşa etti.
Tüm bu olayların ardından Seda Aktuğlu yaptığı paylaşımları sildi ve yeni bir açıklama yayınlayarak olayları sineye çektiğini söyledi.
Bu olayların ardından Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi tarafından gelecek açıklama bekleniyordu.
Ardından İdris Aybirdi bir açıklama yazısı yayınlayarak "Sevgili eşim Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Yetmedi "boşandığında sana şahit olacağım İdris, senin yanındayım" diyen biridir." dedi.
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