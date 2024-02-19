Sahra Işık'la Tartışması Büyüyen Seda Aktuğlu'nun Mesajları İfşa Etmesinden Sonra İdris Aybirdi Açıklama Yaptı

'Seda Aktuğlu denilen şahıs elendiği günden beri telefonla beni arayıp sevgili eşim Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Sabahtan akşama kadar Sahra'yı bana kötüledi. Yetmedi 'boşandığında sana şahit olacağım İdris, senin yanındayım' diyen biridir... Yetmedi Ogeday'ın Sahra'ya çok yakın davrandığını söyledi. Ben de anlık kıskançlıkla kendisine bu mesajları yolladım. Bu kadın evimizde günlerce kalıp ekmeğimizi yedi... Beni geçin kardeşim dediği insana yaptıklarını iki dünyada da ödeyemez. Kendisiyle mahkeme yoluyla savaştığımda bakalım yuvamı yıkmaya çalışmak ne demek, iftira ne demek, kim haklı kim haksız göreceğiz...'