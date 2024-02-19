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Sahra Işık'la Tartışması Büyüyen Seda Aktuğlu'nun Mesajları İfşa Etmesinden Sonra İdris Aybirdi Açıklama Yaptı

Sahra Işık'la Tartışması Büyüyen Seda Aktuğlu'nun Mesajları İfşa Etmesinden Sonra İdris Aybirdi Açıklama Yaptı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.02.2024 - 10:19

Survivor All Star 2024 sezonunda sular durulmuyor. Gündemde yarışmadan ayrılan Sahra Işık'a dair iddialar kol gezerken, Seda Aktuğlu'nun dün yapmış olduğu paylaşımlar ağızları açık bıraktı. Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi ile mesajlarını ifşalayan Seda Aktuğlu'nun ardından ortalık iyice karışmıştı. İdris Aybirdi de konunun üzerine açıklama yazısı yayınladı.

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Survivor All Star 2024 sezonunun açıklanan kadrosunda dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Sahra Işık olmuştu elbette.

Survivor All Star 2024 sezonunun açıklanan kadrosunda dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Sahra Işık olmuştu elbette.

2015 ve 2018 sezonlarında seyirci karşısına çıkan ve performansının yanı sıra olaylarıyla da gündeme gelen isimlerden biri olan Sahra Işık, sosyal medyada da fenomen olan eski yarışmacılar arasında.

2024 sezonunun başında Nagihan Karadere ile olan tartışmasıyla gündeme gelen Sahra Işık, programın merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

2024 sezonunun başında Nagihan Karadere ile olan tartışmasıyla gündeme gelen Sahra Işık, programın merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

Sahra ve Nagihan arasındaki kavganın sözlü olarak şiddetinin çok büyük olduğu ve yayınlanamayacağı söylenmişti. Acun Ilıcalı bu anları ekranlarda yayınlamama kararı almış ve konseyde de yarışmacılara duyurmuştu.

Yaşanan olayların ardından elenen isimlerden Seda Aktuğlu'nun Sahra Işık'ın eşinin yanına giderek bir takım şeyler söylediği iddia edilmişti.

Yaşanan olayların ardından elenen isimlerden Seda Aktuğlu'nun Sahra Işık'ın eşinin yanına giderek bir takım şeyler söylediği iddia edilmişti.

Söylenenlere göre Seda Aktuğlu, İdris Aybirdi'nin yanına giderek 'Sahra adada arkandan servetine çökmek istediğini söyledi.' gibi laflar etmişti.

Programdan ayrılıp İstanbul'a geri dönen Sahra Işık'ın ayrılma sebebi de oldukça merak edilmişti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise adada yaşananlara göndermeler yaparak "Haksızlığa uğramış bir hayatın sabreden tarafındayım." demişti.

Programdan ayrılıp İstanbul'a geri dönen Sahra Işık'ın ayrılma sebebi de oldukça merak edilmişti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise adada yaşananlara göndermeler yaparak "Haksızlığa uğramış bir hayatın sabreden tarafındayım." demişti.

Survivor'da yarışma hariç her türlü iğrençlik olduğunu söyleyen ve buna tahammül edemediğini duyuran Sahra, sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen paylaşımlarını sıralamıştı.

Tüm detayları burada paylaştık:

Seda Aktuğlu'nun iddiaları sonrası eşinin kendisini terk ettiği ve bu yüzden apar topar ayrılarak döndüğü söylenen Sahra, açtığı canlı yayında tüm iddialara cevap vermiş ve gerçekleri açıklamıştı.

Seda Aktuğlu'nun iddiaları sonrası eşinin kendisini terk ettiği ve bu yüzden apar topar ayrılarak döndüğü söylenen Sahra, açtığı canlı yayında tüm iddialara cevap vermiş ve gerçekleri açıklamıştı.

Sahra Işık'ın söylemlerine göre Nagihan, Sahra'nın üzerine yürüyerek şiddet uygulamış. Ardından eşine, annesine ve babasına kadar varan hakaretleri ardı arkasına sıralamış. Seda'yı ise gerçekten arkadaşı olarak görüyormuş ve bu yaptıklarına oldukça kırılmış. Diğer yandan Seda Aktuğlu'nun bipolar bozukluğu olabileceğini söyleyerek, eşini ve eşinin ailesini arayarak yuvasını yıkmaya çalıştığını dile getirdi.

Yayında söylediklerini burada anlattık:

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Neler oluyor diye beklemeye devam ederken Seda Aktuğlu, Instagram hesabı üzerinden Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi ile olan yazışmalarını ifşa etti.

Neler oluyor diye beklemeye devam ederken Seda Aktuğlu, Instagram hesabı üzerinden Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi ile olan yazışmalarını ifşa etti.

KVV gereğince yayınlanmayan mesajlarda, Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin eşinin Ogeday'la olan samimiyetini kıskandığı görüldü. Aybirdi'nin, Seda Aktuğlu'ya 'Aralarında bir şey mi var?' diye sormasının ardından pek çok küfür ve tehdit mesajı da beraberinde gelmişti.

Burada paylaştık:

Tüm bu olayların ardından Seda Aktuğlu yaptığı paylaşımları sildi ve yeni bir açıklama yayınlayarak olayları sineye çektiğini söyledi.

Tüm bu olayların ardından Seda Aktuğlu yaptığı paylaşımları sildi ve yeni bir açıklama yayınlayarak olayları sineye çektiğini söyledi.

'Taraf aileler beni aradı. Prodüksiyon benimle görüştü. Anlaştık. Benim namusuma kimse laf söyleyip beni ve ailemi üzemez. Eğer yine de üzerime gelinirse belgelerin şah damarı devreye girer. Yapmayın artık.'

Açıklama videosu burada:

Bu olayların ardından Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi tarafından gelecek açıklama bekleniyordu.

Bu olayların ardından Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi tarafından gelecek açıklama bekleniyordu.

Ardından İdris Aybirdi bir açıklama yazısı yayınlayarak "Sevgili eşim Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Yetmedi "boşandığında sana şahit olacağım İdris, senin yanındayım" diyen biridir." dedi.

Ardından İdris Aybirdi bir açıklama yazısı yayınlayarak "Sevgili eşim Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Yetmedi "boşandığında sana şahit olacağım İdris, senin yanındayım" diyen biridir." dedi.

'Seda Aktuğlu denilen şahıs elendiği günden beri telefonla beni arayıp sevgili eşim Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Sabahtan akşama kadar Sahra'yı bana kötüledi. Yetmedi 'boşandığında sana şahit olacağım İdris, senin yanındayım' diyen biridir... Yetmedi Ogeday'ın Sahra'ya çok yakın davrandığını söyledi. Ben de anlık kıskançlıkla kendisine bu mesajları yolladım. Bu kadın evimizde günlerce kalıp ekmeğimizi yedi... Beni geçin kardeşim dediği insana yaptıklarını iki dünyada da ödeyemez. Kendisiyle mahkeme yoluyla savaştığımda bakalım yuvamı yıkmaya çalışmak ne demek, iftira ne demek, kim haklı kim haksız göreceğiz...'

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