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Rest Çekip Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı'nın Adada Yaşananlar İçin Yaptığı "Seviye" Yorumu

Rest Çekip Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı'nın Adada Yaşananlar İçin Yaptığı "Seviye" Yorumu

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 15:38

Survivor All Star 2024 sezonu tüm kaotikliğiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bölümler ayrı, fragmanlar ayrı, adadan ayrılanların ya da katılmayanların yaptıkları yorumlar ayrı hale geldi resmen. Nereyi takip edeceğimizi şaşırdık. Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıççı'nın neden katılmadığına dair iddialar gündeme gelmişti hatırlarsanız. Eski şampiyonun yarışmayla ilgili yaptığı son yorum bir hayli dikkat çekti!

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Daha önce Survivor'da iki kez izlediğimiz, önce ikincilik ve ardından birincilik kazanan Adem Kılıççı oldukça sevilen ve takdir edilen yarışmacılardan biriydi.

Daha önce Survivor'da iki kez izlediğimiz, önce ikincilik ve ardından birincilik kazanan Adem Kılıççı oldukça sevilen ve takdir edilen yarışmacılardan biriydi.

İlk olarak 2017'de katıldığı Survivor'da finale kadar yükselen ve Ogeday Girişken ile karşı karşıya gelen Adem, sezonu ikinci olarak tamamlamıştı. Ardından 2018 sezonunda All Star'a da katılmış ve Nagihan Karadere ile finale kalmıştı. All Star'da şampiyonluk elde eden Adem Kılıççı adını altın harflerle sezona yazdırmıştı.

Parkurdaki başarısı, efendiliği ve duruşuyla 2024 All Star sezonunda da görülmek istenen isimlerden biriydi.

Parkurdaki başarısı, efendiliği ve duruşuyla 2024 All Star sezonunda da görülmek istenen isimlerden biriydi.

Sadık Survivor takipçilerinin ekranda seyretmeyi özlediği isimlerden olan Adem Kılıççı, gelen mesajları elbette cevapsız bırakmamıştı. Bir ara adaya gelen isimlerden biri olacağı yönünde çıkan iddialar herkesi heyecanlandırınca duruma el atmıştı.

Bu yıl katılmayacağını fakat gelen mesajların kendisini çok motive ettiğini ve heyecanlandırdığını söylemişti.

Bu yıl katılmayacağını fakat gelen mesajların kendisini çok motive ettiğini ve heyecanlandırdığını söylemişti.
twitter.com

'Canlar günlerdir yüzlerce  paylaşımızı ve mesajınızı görüyorum. Olumlu cevap veremediğim için üzgünüm.  Bu yıl mümkün değil, bu arzunuz ve isteğiniz beni daha çok heyecanlandırıyor.. 

Daha güzel maceralar da elbet bir gün buluşacağız  💪'

Ardından yepyeni bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre Acun Ilıcalı 2024 All Star için Adem Kılıççı'ya teklif götürse de, ünlü boksör kendisine rest çekmişti!

Ardından yepyeni bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre Acun Ilıcalı 2024 All Star için Adem Kılıççı'ya teklif götürse de, ünlü boksör kendisine rest çekmişti!

Bilal Özcan'ın söylemlerine göre Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı'nın davetinin ardından ayda 350 bin TL ödeme almak istedi. Bir diğer teklifi ise bu ücrette anlaşmadıkları takdirde 20 milyon değerinde bir ev almaktı. Tabii bu iddialar şok etkisi yaratmıştı.

Adem Kılıççı ise söylentilerin ardından açıklama yayınlamış ve "Yanlış haber, uçağı istedim vermedi." diyerek dalga geçmişti.

Adem Kılıççı ise söylentilerin ardından açıklama yayınlamış ve "Yanlış haber, uçağı istedim vermedi." diyerek dalga geçmişti.

Survivor'a katılamama sebebinin sakatlığı olduğunu ve rest çekmediğini söyleyen Kılıççı, 'Hiç pişman değilim. Baksana cennet mahallesine dönmüş oralar.' diyerek kaotik ortamın kendisine göre olmadığını dile getirmişti.

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Bu açıklamanın ardından birkaç gün sonra yayınlanan, ortalığın iyice karıştığı Survivor fragmanına da yorum yapmadan geçemedi.

Bu açıklamanın ardından birkaç gün sonra yayınlanan, ortalığın iyice karıştığı Survivor fragmanına da yorum yapmadan geçemedi.
twitter.com

Hakan Hatipoğlu'na yapılanın geçmiş yıllardan kalan olaylardan kaynaklı olduğunu düşünen Adem Kılıççı, 'Orada iletişimi başka da ihlal eden vardır. Bundan eminim ama kanıtlayamam.' dedi.

Üstüne bir de bu paylaşımını Instagram üzerinden yayınlayarak "Bir kere daha iyi ki katılmamışım, doğru karar diyorum." dedi.

Üstüne bir de bu paylaşımını Instagram üzerinden yayınlayarak "Bir kere daha iyi ki katılmamışım, doğru karar diyorum." dedi.

'Bu organizasyonun başında gizli bir kahraman vardır. Kahramanlar hep iyilerden çıkmaz. Ormanlarda fısıldaşırlar, ekranlarda haberleri yokmuş gibi görünürler. Bir çoğu iletişim kurmuştur. Başta Diablo. 

Birçok yarışmacının Hakan'a karşı kin ve nefret beslediği o kadar belli ki...

Fragmana gelince tıraş. Ve yaşananlara, seviyeye bakarsak... Bir kere daha iyi ki katılmamışım doğru karar diyorum.'

Sonrasında eski bir videosunu paylaşarak "Olaylara bakış açım. Bugün fragmanı gördükten sonra ben." dedi.

Sonrasında eski bir videosunu paylaşarak "Olaylara bakış açım. Bugün fragmanı gördükten sonra ben." dedi.

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

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