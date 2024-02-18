Rest Çekip Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı'nın Adada Yaşananlar İçin Yaptığı "Seviye" Yorumu

'Canlar günlerdir yüzlerce paylaşımızı ve mesajınızı görüyorum. Olumlu cevap veremediğim için üzgünüm. Bu yıl mümkün değil, bu arzunuz ve isteğiniz beni daha çok heyecanlandırıyor..

Daha güzel maceralar da elbet bir gün buluşacağız 💪'