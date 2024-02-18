Rest Çekip Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı'nın Adada Yaşananlar İçin Yaptığı "Seviye" Yorumu
Rest Çekip Survivor All Star'a Katılmayan Adem Kılıççı'nın Adada Yaşananlar İçin Yaptığı "Seviye" Yorumu
Survivor All Star 2024 sezonu tüm kaotikliğiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bölümler ayrı, fragmanlar ayrı, adadan ayrılanların ya da katılmayanların yaptıkları yorumlar ayrı hale geldi resmen. Nereyi takip edeceğimizi şaşırdık. Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıççı'nın neden katılmadığına dair iddialar gündeme gelmişti hatırlarsanız. Eski şampiyonun yarışmayla ilgili yaptığı son yorum bir hayli dikkat çekti!
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Daha önce Survivor'da iki kez izlediğimiz, önce ikincilik ve ardından birincilik kazanan Adem Kılıççı oldukça sevilen ve takdir edilen yarışmacılardan biriydi.
Parkurdaki başarısı, efendiliği ve duruşuyla 2024 All Star sezonunda da görülmek istenen isimlerden biriydi.
Bu yıl katılmayacağını fakat gelen mesajların kendisini çok motive ettiğini ve heyecanlandırdığını söylemişti.
Ardından yepyeni bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre Acun Ilıcalı 2024 All Star için Adem Kılıççı'ya teklif götürse de, ünlü boksör kendisine rest çekmişti!
Adem Kılıççı ise söylentilerin ardından açıklama yayınlamış ve "Yanlış haber, uçağı istedim vermedi." diyerek dalga geçmişti.
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Bu açıklamanın ardından birkaç gün sonra yayınlanan, ortalığın iyice karıştığı Survivor fragmanına da yorum yapmadan geçemedi.
Üstüne bir de bu paylaşımını Instagram üzerinden yayınlayarak "Bir kere daha iyi ki katılmamışım, doğru karar diyorum." dedi.
Sonrasında eski bir videosunu paylaşarak "Olaylara bakış açım. Bugün fragmanı gördükten sonra ben." dedi.
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