Adem Kılıçcı Survivor'a Katılacak mı? Acun Ilıcalı'nın Eski Şampiyona Teklif Götürdüğü Açıklandı

Survivor All Star 2024, seyirciyi ekrana kitlemeye devam ederken, yeni bir gelişme heyecanı daha da artırdı. İddialara göre, Acun Ilıcalı, önceki şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı 2024 All Star kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Ancak, Adem Kılıçcı'nın bu teklife pek sıcak bakmadığı ifade edildi.