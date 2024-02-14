Görüş Bildir
Haberler
TV
Adem Kılıçcı Survivor'a Katılacak mı? Acun Ilıcalı'nın Eski Şampiyona Teklif Götürdüğü Açıklandı

Adem Kılıçcı Survivor'a Katılacak mı? Acun Ilıcalı'nın Eski Şampiyona Teklif Götürdüğü Açıklandı

survivor
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.02.2024 - 11:11

Survivor All Star 2024, seyirciyi ekrana kitlemeye devam ederken, yeni bir gelişme heyecanı daha da artırdı. İddialara göre, Acun Ilıcalı, önceki şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı 2024 All Star kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Ancak, Adem Kılıçcı'nın bu teklife pek sıcak bakmadığı ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star 2024, nefes kesen mücadeleleri ve sürprizlerle dolu bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Survivor All Star 2024, nefes kesen mücadeleleri ve sürprizlerle dolu bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Her bölümüyle izleyicileri adeta ekran başına kilitleyen yarışma, heyecan dolu anları ve kıyasıya rekabetiyle tansiyonu hiç düşürmüyor.

Geçtiğimiz günlerde yarışmacıların aldığı ücretler ortaya çıkmış ve çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yarışmacıların aldığı ücretler ortaya çıkmış ve çok konuşulmuştu.

Beyaz TV ekranlarında yer alan Söylemezsem Olmaz programında da konuya dair önemli bir gelişme paylaşıldı.

Programa yeni isimler katılırken Acun Ilıcalı'nın Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Programa yeni isimler katılırken Acun Ilıcalı'nın Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Bilal Özcan, eski şampiyonun bu teklife sıcak bakmadığını iki şartının olduğunu açıkladı.

Özcan, Adem Kılıçcı'nın isteklerini şu şekilde ifade etti 👇

Özcan, Adem Kılıçcı'nın isteklerini şu şekilde ifade etti 👇

'2018 şampiyonu Adem Kılıçcı adaya davet edildi. Adem ayda 350 bin TL istedi. Ya da dedi bana 20 milyona bana bir ev alınsın. Bu isteği kabul edilmedi. Eski şampiyon diğerleriyle aynı almak istemeyebilir'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?