Adem Kılıçcı Survivor'a Katılacak mı? Acun Ilıcalı'nın Eski Şampiyona Teklif Götürdüğü Açıklandı
Adem Kılıçcı Survivor'a Katılacak mı? Acun Ilıcalı'nın Eski Şampiyona Teklif Götürdüğü Açıklandı
Survivor All Star 2024, seyirciyi ekrana kitlemeye devam ederken, yeni bir gelişme heyecanı daha da artırdı. İddialara göre, Acun Ilıcalı, önceki şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı 2024 All Star kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Ancak, Adem Kılıçcı'nın bu teklife pek sıcak bakmadığı ifade edildi.
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Survivor All Star 2024, nefes kesen mücadeleleri ve sürprizlerle dolu bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.
Geçtiğimiz günlerde yarışmacıların aldığı ücretler ortaya çıkmış ve çok konuşulmuştu.
Programa yeni isimler katılırken Acun Ilıcalı'nın Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Özcan, Adem Kılıçcı'nın isteklerini şu şekilde ifade etti 👇
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