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Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya Rest Çekti! Survior All Star'da Gerginliklere Bir Yenisi Daha Eklendi

Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya Rest Çekti! Survior All Star'da Gerginliklere Bir Yenisi Daha Eklendi

survivor
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.02.2024 - 08:37

Survivor All Star 2024  yarışmacıları arasında yeni bir kriz patlak verdi. Yarış sırasında Ogeday ile anlaşmazlığa düşen Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı ile de gergin anlar yaşadı.

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Survivor All Star 2024, heyecan dolu anlarıyla izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. Programda hiçbir zaman sakin bir an yaşanmazken, bu sefer Acun Ilıcalı ve Yunus Emre arasında yaşanan gerginlik gündeme oturdu.

Survivor All Star 2024, heyecan dolu anlarıyla izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. Programda hiçbir zaman sakin bir an yaşanmazken, bu sefer Acun Ilıcalı ve Yunus Emre arasında yaşanan gerginlik gündeme oturdu.

Konseyin gergin bir atmosferde geçtiği bölümde, Ilıcalı'nın 'Davranış şeklin bize uymuyor' ifadesiyle Yunus Emre'yi uyarması, izleyicilerin dikkatini çekti.

"Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok"

"Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok"

Ilıcalı, 'Şu net bir şekilde görülüyor ki Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok. Oyun kaybedip karşı takıma sürekli sataşan, üslubuyla söylediği sözlerle, programın içerisinde sanki kontrolsüz biri. Her gün bir sebep bulan, Geçen de söylemiştim, benim çok ümidimin olmadığı, devam etme ihtimalini çok görmediğim bir yarışmacı. Sözü şimdi ona verelim' dedi.

Söz alan Yunus Emre, "sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Söz alan Yunus Emre, "sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi" diyerek tepkisini ortaya koydu.

'Ben bu adamlarla hepsiyle yarıştım. Hepsiyle de yendim yenildim. Özgür abiyle de yarıştım Ersin abi de vardı. Hiçbirisine saygısızlık yaptım mı? Oyun alanında hareketler yapan bir arkadaş var mıydı burada. Ben de seviyeli bir şekilde yarışmamı sürdürdüm. Ogeday beyefendi ben ne zaman bir kazanç sağlasam döndüm takımımla sevindim. Dönmüş bana 'seni garanti sayım yaptım' falan, hayırdır. Sen kimi nerede oynatıyorsun. Yani ben adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun abi. Uymuyorsa bu programa hiç problem değil. Sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi. Sizleri çok seviyorum. Yapacak bir şey yok abi'

"Davranış şeklin uymuyor bize"

"Davranış şeklin uymuyor bize"

Acun Ilıcalı ise 'Daha önce defalarca uyardığım Yunus Emre bu şekilde abuksubuk laflar kullanamaz. Kendini haklı görebilirsin. Ben de diyorum ki; Bize ne. Ne yapacaksın yani birisi bir şey deyince birini mi döveceksin. O zaman birisi bir şey deyince git ona saldır. Bana böyle dediler şöyle dediler... Ben seni severim. Bu konu senle benim aramdaki sevgi konusu değil. Senin aşırı derece tehditler saydırman. Duelloya çıksan çıktığın adama saldırıyorsun. Bugün konuşmaların son derece kabul edilmez. Her dakika tehditler yapıyorsun. Seni şöyle yaparım böyle yaparım. Burası senin tehdit alanın değil' diye konuştu.

Cezası açıklandı.

Cezası açıklandı.

Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye 'Sana 3 ceza daha veriyoruz. Cezandan 3 kalmıştı 3 daha ekliyoruz. Bir daha yaparsan 5 daha vereceğiz. Bir daha yaparsan 5 daha verilecek. Seni de burada zorla tutmuyoruz' dedi.

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