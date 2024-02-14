Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya Rest Çekti! Survior All Star'da Gerginliklere Bir Yenisi Daha Eklendi
Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya Rest Çekti! Survior All Star'da Gerginliklere Bir Yenisi Daha Eklendi
Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yeni bir kriz patlak verdi. Yarış sırasında Ogeday ile anlaşmazlığa düşen Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı ile de gergin anlar yaşadı.
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Survivor All Star 2024, heyecan dolu anlarıyla izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. Programda hiçbir zaman sakin bir an yaşanmazken, bu sefer Acun Ilıcalı ve Yunus Emre arasında yaşanan gerginlik gündeme oturdu.
"Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok"
Söz alan Yunus Emre, "sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi" diyerek tepkisini ortaya koydu.
"Davranış şeklin uymuyor bize"
Cezası açıklandı.
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