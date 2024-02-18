Survivor'dan Kocası Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Sahra Işık'tan Yarışmada Yaşananlara Dair Hayret Veren Sözler

'Haksızlığa uğramış bir hayatın sabreden tarafındayım! Elbet konuşacağım elbet gerçekler ortaya çıkacak sadece sakinliğimi kontrol etmek için bekliyorum. Çok haksızlığa uğradım. Kendi içimdeki savaşları tahmin bile edemezsiniz ondan hep sessizdim. Güçlü durmaya çalıştıkça sırtımdan vuruldum. Keşke Survivor yaşamak olsaydı tek olay ama yarışmanın haricinde her iğrençlik yaşandı. Değmeyecek insanların iftiraları temaları önemli değil ama evime girip ekmeğini yiyen kardeşlerim dediğim insanın kalleşliği beni bitiren oldu. Hakkımı kimseye helal etmiyorum... Ne bu dünyada ne diğer tarafta iki elim yakanızda olacak. Bu sefer işimi Allah'a bırakmayacağım. Merhametli Sahra öldü.'