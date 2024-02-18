Survivor'dan Kocası Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Sahra Işık'tan Yarışmada Yaşananlara Dair Hayret Veren Sözler
Survivor'dan Kocası Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Sahra Işık'tan Yarışmada Yaşananlara Dair Hayret Veren Sözler
Survivor'da son dönemde ortalık karıştı bildiğiniz gibi. Eski favori yarışmacıların elenen, kendi istekleriyle ya da sakatlıkları dolayısıyla veda eden isimlerin yerine gelmesi de oldukça dikkat çekti. Yarışmaya erken ve beklenmedik şekilde veda eden isimlerden biri ise Sahra Işık oldu. Eşi ile ilgili durumlar dolayısıyla ayrıldığı söylenen Sahra Işık, Instagram hesabından Survivor hakkında zehir zemberek sözler söyledi.
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Survivor'ın bu yıl dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık olmuştu.
Daha önce 2015 ve 2018 sezonlarında seyirci karşısına çıkan ve hafızalara kazınan isimlerden biri olan Sahra Işık, sosyal medyanın da fenomen isimlerinden biriydi.
Ada içinde yaşanan kavgalar bir yana dursun, yarışmadan ayrılan ya da elenen isimler de dışarda aynı kaosu yaratıyor.
Bu isimlerden biri de "Gevşek cacık" diye sinirlenen Seda Aktuğlu. Programdan çıkmasının ardından Sahra Işık'ın eşinin yanına giderek bir takım şeyler söylediği iddia edilmişti.
Sahra Işık ise Survivor'ı birdenbire bırakma kararı almıştı. Ardından apar topar İstanbul'a geri dönmüştü.
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2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturan Sahra Işık, 2022 yılında evlilik yıldönümünde boşanma kararı almıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Aybirdi bu durumun tersine döndüğünü açıklamıştı.
Yaşanan olayların ardından Sahra Işık, Seda Aktuğlu'nun söylediklerine bir cevap vermese de sosyal medyada peş peşe imalı gönderiler paylaşmaya başladı.
Survivor'da yarışma hariç her iğrençliğin yaşandığını söyleyen Sahra Işık, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Bu sefer işimi Allah'a bırakmayacağım. Merhametli Sahra öldü." dedi.
Ardından Survivor'dan bir videosunu paylaşıp "Güçlü olmak hiç yenilmemek demek değildir." dedi.
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