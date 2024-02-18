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Survivor'dan Kocası Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Sahra Işık'tan Yarışmada Yaşananlara Dair Hayret Veren Sözler

Survivor'dan Kocası Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Sahra Işık'tan Yarışmada Yaşananlara Dair Hayret Veren Sözler

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 10:44

Survivor'da son dönemde ortalık karıştı bildiğiniz gibi. Eski favori yarışmacıların elenen, kendi istekleriyle ya da sakatlıkları dolayısıyla veda eden isimlerin yerine gelmesi de oldukça dikkat çekti. Yarışmaya erken ve beklenmedik şekilde veda eden isimlerden biri ise Sahra Işık oldu. Eşi ile ilgili durumlar dolayısıyla ayrıldığı söylenen Sahra Işık, Instagram hesabından Survivor hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

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Survivor'ın bu yıl dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık olmuştu.

Survivor'ın bu yıl dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık olmuştu.

Aralık ayında Acun Ilıcalı ile birlikte sosyal medyada paylaşım yapan Sahra Işık, All Star kadrosunda olacağının mesajını da aslında bu şekilde vermişti.

Daha önce 2015 ve 2018 sezonlarında seyirci karşısına çıkan ve hafızalara kazınan isimlerden biri olan Sahra Işık, sosyal medyanın da fenomen isimlerinden biriydi.

Daha önce 2015 ve 2018 sezonlarında seyirci karşısına çıkan ve hafızalara kazınan isimlerden biri olan Sahra Işık, sosyal medyanın da fenomen isimlerinden biriydi.

Bu sezonun başlangıcında Nagihan Karadere ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Sahra, programın reytingine oldukça etkisi olan isimlerden biriydi. Hatta kavgalarının şiddeti o kadar büyüktü ki, Acun Ilıcalı bu anları ekranlarda yayınlamama kararı almıştı.

Ada içinde yaşanan kavgalar bir yana dursun, yarışmadan ayrılan ya da elenen isimler de dışarda aynı kaosu yaratıyor.

Ada içinde yaşanan kavgalar bir yana dursun, yarışmadan ayrılan ya da elenen isimler de dışarda aynı kaosu yaratıyor.

Bu isimlerden biri de "Gevşek cacık" diye sinirlenen Seda Aktuğlu. Programdan çıkmasının ardından Sahra Işık'ın eşinin yanına giderek bir takım şeyler söylediği iddia edilmişti.

Bu isimlerden biri de "Gevşek cacık" diye sinirlenen Seda Aktuğlu. Programdan çıkmasının ardından Sahra Işık'ın eşinin yanına giderek bir takım şeyler söylediği iddia edilmişti.

Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi'ye gidip 'Adada arkandan servetine çökmek istediğini söyledi.' gibi şeyler söylediği iddia edilmişti.

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Sahra Işık ise Survivor'ı birdenbire bırakma kararı almıştı. Ardından apar topar İstanbul'a geri dönmüştü.

Sahra Işık ise Survivor'ı birdenbire bırakma kararı almıştı. Ardından apar topar İstanbul'a geri dönmüştü.

Herkesin aklına gelen ilk şey ise Sahra Işık'ın bu sebeplerle yarışmayı bıraktığı oldu. Diğer bir yandan bu iddialar gündemdeyken, Sahra da eleme potasında olan isimlerden bir tanesiydi.

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2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturan Sahra Işık, 2022 yılında evlilik yıldönümünde boşanma kararı almıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Aybirdi bu durumun tersine döndüğünü açıklamıştı.

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturan Sahra Işık, 2022 yılında evlilik yıldönümünde boşanma kararı almıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Aybirdi bu durumun tersine döndüğünü açıklamıştı.

2022 yılında evlilik yıldönümleri için çıktıkları yemekte boşanma kararını açıklayan Sahra Işık'ın ardından, geçtiğimiz haftalarda Levent'te görüntülenen İdris Aybirdi davayı geri çektiklerini anlatmıştı. İlişkilerinde bir problem olmadığını ve Survivor'daki eşini sonuna kadar desteklediğini duyurmuştu.

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Yaşanan olayların ardından Sahra Işık, Seda Aktuğlu'nun söylediklerine bir cevap vermese de sosyal medyada peş peşe imalı gönderiler paylaşmaya başladı.

Yaşanan olayların ardından Sahra Işık, Seda Aktuğlu'nun söylediklerine bir cevap vermese de sosyal medyada peş peşe imalı gönderiler paylaşmaya başladı.

Survivor'da yarışma hariç her iğrençliğin yaşandığını söyleyen Sahra Işık, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Bu sefer işimi Allah'a bırakmayacağım. Merhametli Sahra öldü." dedi.

Survivor'da yarışma hariç her iğrençliğin yaşandığını söyleyen Sahra Işık, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Bu sefer işimi Allah'a bırakmayacağım. Merhametli Sahra öldü." dedi.

'Haksızlığa uğramış bir hayatın sabreden tarafındayım! Elbet konuşacağım elbet gerçekler ortaya çıkacak sadece sakinliğimi kontrol etmek için bekliyorum. Çok haksızlığa uğradım. Kendi içimdeki savaşları tahmin bile edemezsiniz ondan hep sessizdim. Güçlü durmaya çalıştıkça sırtımdan vuruldum. Keşke Survivor yaşamak olsaydı tek olay ama yarışmanın haricinde her iğrençlik yaşandı. Değmeyecek insanların iftiraları temaları önemli değil ama evime girip ekmeğini yiyen kardeşlerim dediğim insanın kalleşliği beni bitiren oldu. Hakkımı kimseye helal etmiyorum... Ne bu dünyada ne diğer tarafta iki elim yakanızda olacak. Bu sefer işimi Allah'a bırakmayacağım. Merhametli Sahra öldü.'

Ardından Survivor'dan bir videosunu paylaşıp "Güçlü olmak hiç yenilmemek demek değildir." dedi.

Ardından Survivor'dan bir videosunu paylaşıp "Güçlü olmak hiç yenilmemek demek değildir." dedi.

'Güçlü olmak, hiç yenilmemek demek değildir. Güçlü olmak; her düştüğünde yeniden, yeniden ayağa kalkmayı bilmektir. Unutma: hayatın üstesinden geldikçe bilgeleşiyorsun. Hayatın en zor dönemlerinde seni yalnız bırakan herkese, seni tek başına ayağa kalkmak zorunda bıraktıkları için teşekkür et. Artık hem 'yakınındaki' insanları çok daha iyi tanıyorsun, hem de düştüğünde nasıl ayağa kalkabildiğini biliyorsun...'

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