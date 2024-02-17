Görüş Bildir
Haberler
TV
Herkesin Birbiriyle Kavga Ettiği Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanına Gelen Tepkiler

Herkesin Birbiriyle Kavga Ettiği Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanına Gelen Tepkiler

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
18.02.2024 - 02:25

Kaosun hiç eksik olmadığı Survivor All Star 2024 sezonu oldukça olaylı geçiyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise kavga etmeyen kimse yok desek yeri!

Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!

Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!

En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu bu sezonun izleme zevki de oldukça yüksek. Ancak bunda ortalığın sürekli karışıyor olmasının da payı yok değil.

En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu bu sezonun izleme zevki de oldukça yüksek. Ancak bunda ortalığın sürekli karışıyor olmasının da payı yok değil.

Survivor All Star'ın geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortalık ise yine çok karışık. Hatta kavga etmeyen kimse yok desek yeri!

Survivor All Star'ın geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortalık ise yine çok karışık. Hatta kavga etmeyen kimse yok desek yeri!

En zorlu ödül oyunlarından birinin oynanacağı bu bölümde olaylar bayağı çığrından çıkıyor.

En zorlu ödül oyunlarından birinin oynanacağı bu bölümde olaylar bayağı çığrından çıkıyor.

Yeni bölüm fragmanında önce Seda, Sema ve Pınar...

Yeni bölüm fragmanında önce Seda, Sema ve Pınar...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Daha sonra Yasin ve Hilmicem...

Daha sonra Yasin ve Hilmicem...

Son olarak da Ogeday ve Hakan birbirine giriyor.

Son olarak da Ogeday ve Hakan birbirine giriyor.

İşte yeni bölüm fragmanı 👇🏻

Oldukça olaylı geçen Survivor All Star yeni bölüm fragmanına sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi.

Oldukça olaylı geçen Survivor All Star yeni bölüm fragmanına sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi.

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?