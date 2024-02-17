Herkesin Birbiriyle Kavga Ettiği Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanına Gelen Tepkiler
Herkesin Birbiriyle Kavga Ettiği Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanına Gelen Tepkiler
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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!
En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu bu sezonun izleme zevki de oldukça yüksek. Ancak bunda ortalığın sürekli karışıyor olmasının da payı yok değil.
Survivor All Star'ın geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortalık ise yine çok karışık. Hatta kavga etmeyen kimse yok desek yeri!
En zorlu ödül oyunlarından birinin oynanacağı bu bölümde olaylar bayağı çığrından çıkıyor.
Yeni bölüm fragmanında önce Seda, Sema ve Pınar...
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Daha sonra Yasin ve Hilmicem...
Son olarak da Ogeday ve Hakan birbirine giriyor.
İşte yeni bölüm fragmanı 👇🏻
Oldukça olaylı geçen Survivor All Star yeni bölüm fragmanına sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi.
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