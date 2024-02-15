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Yine Kendine Hayran Bıraktı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Yeni Dans Şovu Geldi!

Yine Kendine Hayran Bıraktı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Yeni Dans Şovu Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
15.02.2024 - 22:12

Bir kez daha büyüleyici bir performansla karşımıza çıkan İnci Taneleri'nin Dilber'i, Hazar Ergüçlü, yeni dans şovuyla izleyicileri kendine hayran bıraktı.

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Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ni duymayan yok diye düşünüyoruz. En azından sadece fragmanıyla bile ortalığı yıkan "Dilber" dansına mutlaka denk gelmişsinizdir.

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ni duymayan yok diye düşünüyoruz. En azından sadece fragmanıyla bile ortalığı yıkan "Dilber" dansına mutlaka denk gelmişsinizdir.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber'in dansı da kıyafeti de dizi daha yayınlanmadan akım haline geldi biliyorsunuz ki.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber'in dansı da kıyafeti de dizi daha yayınlanmadan akım haline geldi biliyorsunuz ki.

İnci Taneleri ilk bölümünden itibaren çok beğenilse de Dilber sahneleri için "pavyon güzellemesi yapılıyor" dendi, pavyon sahnelerinden sonra birçok tartışmanın ateşi fitillendi

İnci Taneleri ilk bölümünden itibaren çok beğenilse de Dilber sahneleri için "pavyon güzellemesi yapılıyor" dendi, pavyon sahnelerinden sonra birçok tartışmanın ateşi fitillendi

Dizi her ne kadar eleştirilse de Hazar Ergüçlü, her yeni bölümde danslarıyla hepimizi büyülemeye devam etti.

Dizi her ne kadar eleştirilse de Hazar Ergüçlü, her yeni bölümde danslarıyla hepimizi büyülemeye devam etti.

Geçtiğimiz saatlerde Hazar Ergüçlü'den yeni Dilber dansı geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Hazar Ergüçlü'den yeni Dilber dansı geldi.
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Pavyon dansçısını canlandırmak için saatlerce dans eğitimi alan Hazar Ergüçlü'nün yeni dansı yine yeniden çok beğenildi.

Pavyon dansçısını canlandırmak için saatlerce dans eğitimi alan Hazar Ergüçlü'nün yeni dansı yine yeniden çok beğenildi.

İşte Dilber'in yeni dansı!

Siz Dilber'in yeni dansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Dilber'in yeni dansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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