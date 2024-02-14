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Saba Tümer'in Yeni Programı "Aşk Adası" Netflix'in "Too Hot To Handle"ının Anadolu Versiyonuna Benzetildi

Saba Tümer'in Yeni Programı "Aşk Adası" Netflix'in "Too Hot To Handle"ının Anadolu Versiyonuna Benzetildi

Saba Tümer Netflix
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.02.2024 - 20:13

Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yeni programı Aşk Adası'nın ilk fragmanı yayınlandı. Aşk Adası, Netflix'in 'Too Hot To Handle' isimli programına benzetilince dillere fena düştü.

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Televiyzon ekranlarının en popüler isimlerinden biri olan Saba Tümer'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ya da en azından meşhur mu meşhur kahkahasını mutlaka duymuşsunuzdur.

Televiyzon ekranlarının en popüler isimlerinden biri olan Saba Tümer'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ya da en azından meşhur mu meşhur kahkahasını mutlaka duymuşsunuzdur.

Kendisini bir süredir ekranlarda göremiyorduk biliyorsunuz ki. Kendisi bu süreci sektörü bırakmak olarak değil de ara vermek olarak tanımlıyordu.

Kendisini bir süredir ekranlarda göremiyorduk biliyorsunuz ki. Kendisi bu süreci sektörü bırakmak olarak değil de ara vermek olarak tanımlıyordu.

Bugün o ara sonunda bitti ve Saba Tümer'in ekranlara geri döneceğini öğrendik. Tümer, yakın zamanda yayınlanacak olan "Aşk Adası" programının sunuculuğunu üstlenecek.

Bugün o ara sonunda bitti ve Saba Tümer'in ekranlara geri döneceğini öğrendik. Tümer, yakın zamanda yayınlanacak olan "Aşk Adası" programının sunuculuğunu üstlenecek.

Gain'de yayınlanacak ve bir grup insanın bir villa içerisinse romantizm arayışına girecek olduğu Aşk Adası programının ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

Gain'de yayınlanacak ve bir grup insanın bir villa içerisinse romantizm arayışına girecek olduğu Aşk Adası programının ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

İşte ilk fragman 👇🏻

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Aşk Adası, Netflix'te yayınlanan Too Hot to Handle isimli yarışma programının Anadolu versiyonuna benzetilince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

Aşk Adası, Netflix'te yayınlanan Too Hot to Handle isimli yarışma programının Anadolu versiyonuna benzetilince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

Gelin, Saba Tümer'in yeni programına kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Saba Tümer'in yeni programına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Aşk Adası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Aşk Adası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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