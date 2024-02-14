14 Şubat'a Özel Dizi Tarihine Masalsı Aşklarıyla Damga Vuran Birbirinden Güzel 15 Çift
14 Şubat'a Özel Dizi Tarihine Masalsı Aşklarıyla Damga Vuran Birbirinden Güzel 15 Çift
Dünyada yeri bambaşka olan Türk dizilerinde aşkın ne kadar doyasıya yaşandığını hepimiz biliyoruz. Adeta masalları andıran güzellikte bir birliktelikle kendilerine hayran bırakan 15 yerli dizi çiftini sizler için derledik!
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1. Ceylin&Ilgaz
2. Hilal&Leon
3. Ayşegül&Poyraz
4. Zeynep&Fatih
5. Nazlı&Niko
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6. Mira&Yaman
7. Bihter&Behlül
8. Feriha&Emir
9. Eyşan&Ezel
10. Devin&Aslan
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11. Feraye&Yaman
12. Yurdanur&Mehmet
13. Asi&Demir
14. Yasemin&Ahmet
15. Feride&Kamran
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