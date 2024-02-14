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14 Şubat'a Özel Dizi Tarihine Masalsı Aşklarıyla Damga Vuran Birbirinden Güzel 15 Çift

14 Şubat'a Özel Dizi Tarihine Masalsı Aşklarıyla Damga Vuran Birbirinden Güzel 15 Çift

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
14.02.2024 - 17:07

Dünyada yeri bambaşka olan Türk dizilerinde aşkın ne kadar doyasıya yaşandığını hepimiz biliyoruz. Adeta masalları andıran güzellikte bir birliktelikle kendilerine hayran bırakan 15 yerli dizi çiftini sizler için derledik!

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1. Ceylin&Ilgaz

1. Ceylin&Ilgaz

TV ekranlarının en gerçekçi aşk hikayelerinden birini Ceylin ve Ilgaz yaşıyor. Farklı karakterlerine rağmen aşkla birbirlerine bağlı çiftimiz arasındaki bu bağ öyle kuvvetli ki ekrandan izleyiciye mutlaka geçiyor.

2. Hilal&Leon

2. Hilal&Leon

Vatanım Sensin'in en büyük aşkını yaşayan Hilal ve Leon çifti, imkansızlıkları def ederek mutlu olmayı başarmışlardı. Bu aşk masallarda bile yok!

3. Ayşegül&Poyraz

3. Ayşegül&Poyraz

Poyraz Karayel'de ve dizi tarihinde gelmiş geçmiş en büyük aşklardan biriydi Ayşegül ve Poyraz arasındaki... Onların aşkından etkilenmemek mümkün değil!

4. Zeynep&Fatih

4. Zeynep&Fatih

Aşk Yeniden dizisinde Zeynep ve Fatih arasındaki aşk o kadar sıcak, o kadar mutluluk verici bir aşktı ki ikilinin partnerlikleri daha sonra bir film ile taçlandırılmıştı.

5. Nazlı&Niko

5. Nazlı&Niko

Yabancı Damat'taki bu muhteşem ikiliyi unutmadık elbette. Gaziantep-Yunanistan arasında imkansız görünen bu aşkı yaşatan ikili, bu listede de olmayı sonuna kadar hak ediyor!

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6. Mira&Yaman

6. Mira&Yaman

Medcezir'in unutulmaz aşıkları, aşklarıyla gerçekten kalpleri ısıtıyordu. Bu gençlik dizisindeki aşk gerçeğe dönüşmüştü hatırlarsanız... Öyle güzel görünüyordu yani!

7. Bihter&Behlül

7. Bihter&Behlül

Yasak olup da bu kadar tutkuyla ve büyük bir aşkla birbirine bağlı olan başka bir çift hatırlıyor musunuz? Aralarındaki aşk öyle büyüktü ki, Bihter'e kalsa her şeyi karşılarına alabilirlerdi... Korkaksın Behlül!

8. Feriha&Emir

8. Feriha&Emir

Adını Feriha Koydum dizisinde sınıfsal bir farklılıktan ötürü imkansız gibi görünen aşkları tamamıyla gerçekti. Sizi hiç unutmadık!

9. Eyşan&Ezel

9. Eyşan&Ezel

Eyşan'ın yaptıklarını hiçbirimi affedemedik ama böylesine büyük bir aşkı listeye eklemesek ayıp etmiş olurduk.

10. Devin&Aslan

10. Devin&Aslan

Aile dizisinde hem toksik görünen hem de son derece tatlı gelen bir aşk vardı aralarında. Dizi yeni bitti ama etkisi uzun sürecek gibi görünüyor.

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11. Feraye&Yaman

11. Feraye&Yaman

Dizinin senaryosu bambaşkayken aralarındaki çekim izleyici tarafından çok beğenilen, bu sebeple Safir'in senaryosunun değiştirilmesine sebep olan o büyük aşk! Tabii ki sen de burada olacaktın.

12. Yurdanur&Mehmet

12. Yurdanur&Mehmet

Dönem dizisi sevenler bu dizilerde aşkın ne kadar güzel işlendiğini bilirler. Yurdanur ve Mehmet arasındaki dolu dizgin aşk da onlardan biriydi. Biz Mehmet'i ve aşklarını Yurdanur'dan dinliyorduk.

13. Asi&Demir

13. Asi&Demir

Asi dizisinde Asi ve Demir'in beklenmedik aşkı nasıl olacak diye düşünürken sonunda mutlu sona ulaşmıştı.

14. Yasemin&Ahmet

14. Yasemin&Ahmet

Bir dönem dizisi daha... Hatırla Sevgili'de Yasemin ve Ahmet arasındaki masumane aşk kalpleri ısıtıyordu.

15. Feride&Kamran

15. Feride&Kamran

Ve son dönem dizisiyle listemizi sonlandıralım. Çalıkuşu'ndaki bu aşk hikayesi o kadar gerçekti ki sonunda Fahriye Evcen ve Burak Özçivit arasında da gerçek bir aşk başlamıştı. Bu aşk seneler sürdü ve ikilinin musmutlu bir ailesi var şimdi ❤️

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