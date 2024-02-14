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Berk Cankat'ın Yeni Sevgilisi Sinem Ünsal'ın, Eski Sevgilisi Pınar Deniz'e Benzetilmesi Şok Etkisi Yarattı!

Berk Cankat'ın Yeni Sevgilisi Sinem Ünsal'ın, Eski Sevgilisi Pınar Deniz'e Benzetilmesi Şok Etkisi Yarattı!

Pınar Deniz
themyscira - Misafir Editör
14.02.2024 - 14:36

Sinem Ünsal, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinde başrollerden biri oldu. Dizinin ilk bölümüne özel düzenlenen gecede sevgilisi Berk Cankat ile poz verirken Sinem Ünsal'ın, Cankat'ın eski sevgilisi Pınar Deniz'e benzerliği herkesi şoke etti!

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Başarılı oyuncular Sinem Ünsal ve Berk Cankat bir süredir mutlu bir ilişki yaşıyor.

Başarılı oyuncular Sinem Ünsal ve Berk Cankat bir süredir mutlu bir ilişki yaşıyor.

Çoğunlukla kameralardan uzak olmayı tercih etseler de ikilinin arasındaki uyum ve mutlulukları dikkat çekiyor.

Çoğunlukla kameralardan uzak olmayı tercih etseler de ikilinin arasındaki uyum ve mutlulukları dikkat çekiyor.

Gözden uzak olmayı tercih etseler de, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinin ilk bölümüne özel düzenlenen etkinliğe birlikte katıldılar.

Gözden uzak olmayı tercih etseler de, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinin ilk bölümüne özel düzenlenen etkinliğe birlikte katıldılar.

Biliyorsunuz Sinem Ünsal dizinin başrollerinden biri...

Gecede birlikte görüntü verirlerken Sinem Ünsal, bir anlık Berk Cankat'ın eski sevgilisi Pınar Deniz'e benzetildi.

Bu benzerliğe sosyal medyadan yorum yağdı!

Bu benzerliğe sosyal medyadan yorum yağdı!
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Ayhan Cıbır

uzaktan yakından alakası bile yok...saç modelinden başka hiçbir benzerlik yok