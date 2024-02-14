Berk Cankat'ın Yeni Sevgilisi Sinem Ünsal'ın, Eski Sevgilisi Pınar Deniz'e Benzetilmesi Şok Etkisi Yarattı!

Sinem Ünsal, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinde başrollerden biri oldu. Dizinin ilk bölümüne özel düzenlenen gecede sevgilisi Berk Cankat ile poz verirken Sinem Ünsal'ın, Cankat'ın eski sevgilisi Pınar Deniz'e benzerliği herkesi şoke etti!