Felekten Bir Gece Sevenlere Müjde: Bradley Cooper Yeni 'Hangover' Filmiyle İlgili Samimi Bir İtirafta Bulundu

Muhteşem bir mizah anlayışıyla donatılmış olan Hangover, tipik Hollywood mizah kalıplarına sıkışıp kalmadan oldukça eğlenceli bir film. Hikaye, arkadaşlarının düğününden iki gün önce Las Vegas'a bekârlığa veda partisi için giden dört tuhaf arkadaşın, parti gecesi odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebekle sarhoş bir şekilde uyanmalarıyla başlıyor. Tabii ki, damadın kaybolması da cabası! Bu hala kafa dağıtan kafadarlar, gece öncesine dair hiçbir şey hatırlamıyorlar. Ancak şapşal ama sevimli bu üçlü, ipuçlarını takip ederek olayların nasıl kontrolden çıktığını keşfetmek zorundalar. En önemlisi de damadı bulup Los Angeles'taki düğüne yetiştirmeleri gerekiyor.