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Felekten Bir Gece Sevenlere Müjde: Bradley Cooper Yeni 'Hangover' Filmiyle İlgili Samimi Bir İtirafta Bulundu

Felekten Bir Gece Sevenlere Müjde: Bradley Cooper Yeni 'Hangover' Filmiyle İlgili Samimi Bir İtirafta Bulundu

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 14:22

Bradley Cooper, Barbara Uluslararası Film Festivali'nde sahnede başka bir Hangover filmi yapmaktan hoşlanacağını açıkladı. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.moviemaker.com/bradley-co...
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Bilmeyenler için "Hangover" 2009 yapımı bir komedi filmidir.

Bilmeyenler için "Hangover" 2009 yapımı bir komedi filmidir.

Muhteşem bir mizah anlayışıyla donatılmış olan Hangover, tipik Hollywood mizah kalıplarına sıkışıp kalmadan oldukça eğlenceli bir film. Hikaye, arkadaşlarının düğününden iki gün önce Las Vegas'a bekârlığa veda partisi için giden dört tuhaf arkadaşın, parti gecesi odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebekle sarhoş bir şekilde uyanmalarıyla başlıyor. Tabii ki, damadın kaybolması da cabası! Bu hala kafa dağıtan kafadarlar, gece öncesine dair hiçbir şey hatırlamıyorlar. Ancak şapşal ama sevimli bu üçlü, ipuçlarını takip ederek olayların nasıl kontrolden çıktığını keşfetmek zorundalar. En önemlisi de damadı bulup Los Angeles'taki düğüne yetiştirmeleri gerekiyor.

Cooper'ın yeni bir "Hangover" filmine şu anlık evet demesi nihai bir karar değil ancak aktörün bu fikre çok heyecanlı yaklaştığını da göz önünde bulundurmak lazım.

Cooper'ın yeni bir "Hangover" filmine şu anlık evet demesi nihai bir karar değil ancak aktörün bu fikre çok heyecanlı yaklaştığını da göz önünde bulundurmak lazım.

Cooper, kariyerine retrospektif bir konuşma yaparken Deadline'ın Pete Hammond ile bir soru-cevap oturumunda, festivalin Yılın Olağanüstü Oyuncusu ödülünü aldığı sırada bu fikre onay verdi. Unutmayın, bu Oscar sezonu, Cooper gibi adaylar çok basın toplantısı yapar ve birçok soru sorulur ve bunlara gerçekten bağlanmadan evet diyebilirler. Ancak Cooper, fikre oldukça heyecanlı görünüyordu.

Cooper "Hangover" arkadaşlarını çok sevdiğini ve o ekiple tekrardan birlikte çalışmaktan gerçekten mutluluk duyacağını da açıkladı.

Cooper "Hangover" arkadaşlarını çok sevdiğini ve o ekiple tekrardan birlikte çalışmaktan gerçekten mutluluk duyacağını da açıkladı.

'Anında yaparım,' dedi Cooper. 'Bu adamlarla çalışmak... Yaşlandıkça, aslında iş yaparken önemli olanın insanlar olduğunu fark edersiniz. Dolayısıyla o insan grubu, çok harika. Birlikte yaptığımız her filmi çok sevdik ve bunu anında yapardım.'

Cooper ayrıca, iki devam filmiyle sonuçlanan, hepsi Todd Phillips tarafından yönetilen, 2009'da büyük bir başarı elde eden ilk film üzerinde çalışma anılarını da paylaştı.

Cooper ayrıca, iki devam filmiyle sonuçlanan, hepsi Todd Phillips tarafından yönetilen, 2009'da büyük bir başarı elde eden ilk film üzerinde çalışma anılarını da paylaştı.

'Bu, hayatımı değiştirdi. İnanılmazdı. Ve o insan grubu - Todd Phillips ve DP Larry Sher, herkes. Yaptığımız şeyin ne olduğunu bilmiyorduk. Hatta bir komedi olduğundan bile emin değildik,' dedi ve izleyiciler gülüştü.

"Hangover" filminin çekildiği 'Ceaser's Palace' otelin yeri oradaki anılarını halen gülerek anlatan Cooper'da ayrıymış.

"Hangover" filminin çekildiği 'Ceaser's Palace' otelin yeri oradaki anılarını halen gülerek anlatan Cooper'da ayrıymış.

'Caesar's Palace'deydik hepimiz, orada kalıyorduk. Ve gece geri dönerdik ve boynumda hala kaplan izleri olurdu, ve asansörde olurduk. İnsanlar umursamazdı. Bilirsin, Vegas öyle işte. Boynumda kaplan pençesi izleri var ve kimse bile bize bakmadı.'

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Cooper, filmin ne kadar başarılı olacağına dair ilk ipucunu, Ken Jeong'un, gangster Mr. Chow'u oynadığı sahneyi çekerken aldığını söyledi

Cooper, filmin ne kadar başarılı olacağına dair ilk ipucunu, Ken Jeong'un, gangster Mr. Chow'u oynadığı sahneyi çekerken aldığını söyledi

Cooper filmin ne kadar başarılı olacağını Ken Jeong'un, gangster Mr. Chow'u oynadığı, araba bagajından çıplak bir şekilde atladığı sahneyi çekerken anlamış. Cooper o sahneyi şöyle anlatıyor: 'Hepimiz birbirimize baktık: Bu film bir kazanan .Çeki nakite çevirin, çocuklar.'

"Hangover" son zamanlarda Cooper'ın bilindiği Oscar kalitesindeki işlerden oldukça uzak gibi görünebilir.

"Hangover" son zamanlarda Cooper'ın bilindiği Oscar kalitesindeki işlerden oldukça uzak gibi görünebilir.

Cooper, Maestro için En İyi Film, senaryo ve en iyi erkek oyuncu için üç Oscar'a aday gösterildi. Ancak Cooper'a festivalin ödülünü sunan Brad Pitt, onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu fark ettiği ilk filmin 'Hangover' olduğunu belirtti.

Brad Pitt Oscar töreninde Cooper'ın parladığı ilk filmi övmüştü.

Brad Pitt Oscar töreninde Cooper'ın parladığı ilk filmi övmüştü.

Pitt, bir övgüde şunları söyledi: 'Bradley'nin beni kaldırıp not almaya başlatan ilk film The Hangover'dı. Ve gerçekten, eğer dikkatlice bakarsanız, arkadaşlarını bulma çabasının tüm kaosu arasında, Alan'ın (Zach Galifianakis) ne kadar saygısız olduğunu görebilirsiniz, Phil (Bradley) o saygısızlığın tadını çıkarıyor. Bu, ince bir ayrıntı, çoğunlukla çerçevenin yanında, ama orada.'

Peki siz bu "Hangover" haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu "Hangover" haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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