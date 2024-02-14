Felekten Bir Gece Sevenlere Müjde: Bradley Cooper Yeni 'Hangover' Filmiyle İlgili Samimi Bir İtirafta Bulundu
Felekten Bir Gece Sevenlere Müjde: Bradley Cooper Yeni 'Hangover' Filmiyle İlgili Samimi Bir İtirafta Bulundu
Kaynak: https://www.moviemaker.com/bradley-co...
Bradley Cooper, Barbara Uluslararası Film Festivali'nde sahnede başka bir Hangover filmi yapmaktan hoşlanacağını açıkladı. Detaylar 👇
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Bilmeyenler için "Hangover" 2009 yapımı bir komedi filmidir.
Cooper'ın yeni bir "Hangover" filmine şu anlık evet demesi nihai bir karar değil ancak aktörün bu fikre çok heyecanlı yaklaştığını da göz önünde bulundurmak lazım.
Cooper "Hangover" arkadaşlarını çok sevdiğini ve o ekiple tekrardan birlikte çalışmaktan gerçekten mutluluk duyacağını da açıkladı.
Cooper ayrıca, iki devam filmiyle sonuçlanan, hepsi Todd Phillips tarafından yönetilen, 2009'da büyük bir başarı elde eden ilk film üzerinde çalışma anılarını da paylaştı.
"Hangover" filminin çekildiği 'Ceaser's Palace' otelin yeri oradaki anılarını halen gülerek anlatan Cooper'da ayrıymış.
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Cooper, filmin ne kadar başarılı olacağına dair ilk ipucunu, Ken Jeong'un, gangster Mr. Chow'u oynadığı sahneyi çekerken aldığını söyledi
"Hangover" son zamanlarda Cooper'ın bilindiği Oscar kalitesindeki işlerden oldukça uzak gibi görünebilir.
Brad Pitt Oscar töreninde Cooper'ın parladığı ilk filmi övmüştü.
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