Ryan Gosling'in Suskunluğu Kafalarda Karışıklığa Sebep Oldu: Ken Akademiye Kızgın mı?

'Yok. Bence eğer Ryan yapmazsa, biz de yapmayız,' diye de ekledi yapımcı. 'Şimdiye kadar davet edilmedim. Ve şimdiye kadar bunu düşünmüyordum, ve şimdi bu düşünceden başka bir şey düşünmeyeceğim,' Gosling geçen ay W Magazine'e söyledi. 'Oscar'larda şarkı söylemek için para alıyor musunuz? Kendiniz mi sürüyorsunuz? Ne tür bir ücret var? En azından sizi alıyorlar, değil mi?'