Ryan Gosling'in Suskunluğu Kafalarda Karışıklığa Sebep Oldu: Ken Akademiye Kızgın mı?
Ryan Gosling'in Suskunluğu Kafalarda Karışıklığa Sebep Oldu: Ken Akademiye Kızgın mı?
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ma...
Bildiğiniz üzere Oscar adaylıklarının açıklanmasıyla film ve müzik dünyası biraz karıştı. Aday gösterilenler konuşulurken gösterilmeyenler de çok konuşuldu, geçtiğimiz yıl ortalığı kasıp kavuran 'Barbie'nin aday gösterilememesi ise tartışma yarattı. Ancak filmde Ken'i canlandıran ''Ryan Gosling'' filmde seslendirdiği şarkı ''I'm Just Ken''le aday gösterildi. Detaylar 👇
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"I'm Just Ken'' En İyi Özgün Şarkı dalında Oscara aday gösterilse de Ryan Gosling'in ne düşündüğü tam bir sır.
Filmin müzik yapımcısı Oscar performansının onun için bir hayal olduğunu belirtti.
"I'm Just Ken" resmi bir Oscar adayı olmadan önce, Gosling kendisi ödül töreninde canlı şarkı söyleme konusunda gizemli kalmayı tercih etti.
"I'm Just Ken" Oscar adaylığı kazanan tek şarkı değil, Billie Eilish'de " What Was I Made For" ile aynı kategoride aday gösterildi.
Gosling daha öncesinde Grammys kırmızı halısında Greta Gerwig’in Oscar'ların en iyi yönetmen kategorisindeki yokluğunu ''hayal kırıklığı verici'' olarak tanımlamıştı.
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Bilmeyenler için aday gösterilen o şarkı: I'm Just Ken Scene | BARBIE (2023) Margot Robbie, Movie CLIP HD
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