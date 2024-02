Ryan Gosling'in Suskunluğu Kafalarda Karışıklığa Sebep Oldu: Ken Akademiye Kızgın mı?

Ryan Gosling'in 'Barbie' fimindeki 'I'm Just Ken', En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar'a aday gösterilmesiyle birlikte, önümüzdeki Akademi Ödülleri töreninde sahneye çıkıp çıkmayacağı en büyük merak konularından biri haline geldi. Variety'den Marc Malkin, 'Barbie' film müziği yapımcısı ve 'I'm Just Ken' şarkısının ortak yazarı Mark Ronson'a bu soruyu sorduğunda, Ronson'a göre Gosling henüz bir Oscar performansının olup olmadığını doğrulamadı. 'Bu harika olurdu,' dedi Ronson, Variety'nin DIRECTV tarafından sunulan On the Carpet etkinliğinde.