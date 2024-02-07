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Ryan Gosling'in Suskunluğu Kafalarda Karışıklığa Sebep Oldu: Ken Akademiye Kızgın mı?

Ryan Gosling'in Suskunluğu Kafalarda Karışıklığa Sebep Oldu: Ken Akademiye Kızgın mı?

Barbie film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 10:09

Bildiğiniz üzere Oscar adaylıklarının açıklanmasıyla film ve müzik dünyası biraz karıştı. Aday gösterilenler konuşulurken gösterilmeyenler de çok konuşuldu, geçtiğimiz yıl ortalığı kasıp kavuran 'Barbie'nin aday gösterilememesi ise tartışma yarattı. Ancak filmde Ken'i canlandıran ''Ryan Gosling'' filmde seslendirdiği şarkı ''I'm Just Ken''le aday gösterildi. Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ma...
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"I'm Just Ken'' En İyi Özgün Şarkı dalında Oscara aday gösterilse de Ryan Gosling'in ne düşündüğü tam bir sır.

"I'm Just Ken'' En İyi Özgün Şarkı dalında Oscara aday gösterilse de Ryan Gosling'in ne düşündüğü tam bir sır.

Ryan Gosling'in 'Barbie' fimindeki 'I'm Just Ken', En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar'a aday gösterilmesiyle birlikte, önümüzdeki Akademi Ödülleri töreninde sahneye çıkıp çıkmayacağı en büyük merak konularından biri haline geldi. Variety'den Marc Malkin, 'Barbie' film müziği yapımcısı ve 'I'm Just Ken' şarkısının ortak yazarı Mark Ronson'a bu soruyu sorduğunda, Ronson'a göre Gosling henüz bir Oscar performansının olup olmadığını doğrulamadı. 'Bu harika olurdu,' dedi Ronson, Variety'nin DIRECTV tarafından sunulan On the Carpet etkinliğinde.

Filmin müzik yapımcısı Oscar performansının onun için bir hayal olduğunu belirtti.

Filmin müzik yapımcısı Oscar performansının onun için bir hayal olduğunu belirtti.

Variety'den Marc Malkin, 'Barbie' film müziği yapımcısı ve 'I'm Just Ken' şarkısının ortak yazarı Mark Ronson'a bu soruyu sorduğunda, Ronson'a göre Gosling henüz bir Oscar performansının olup olmadığını doğrulamadı. 'Bu harika olurdu,' dedi Ronson, Variety'nin DIRECTV tarafından sunulan On the Carpet etkinliğinde.

"I'm Just Ken" resmi bir Oscar adayı olmadan önce, Gosling kendisi ödül töreninde canlı şarkı söyleme konusunda gizemli kalmayı tercih etti.

"I'm Just Ken" resmi bir Oscar adayı olmadan önce, Gosling kendisi ödül töreninde canlı şarkı söyleme konusunda gizemli kalmayı tercih etti.

'Yok. Bence eğer Ryan yapmazsa, biz de yapmayız,' diye de ekledi yapımcı. 'Şimdiye kadar davet edilmedim. Ve şimdiye kadar bunu düşünmüyordum, ve şimdi bu düşünceden başka bir şey düşünmeyeceğim,' Gosling geçen ay W Magazine'e söyledi. 'Oscar'larda şarkı söylemek için para alıyor musunuz? Kendiniz mi sürüyorsunuz? Ne tür bir ücret var? En azından sizi alıyorlar, değil mi?'

"I'm Just Ken" Oscar adaylığı kazanan tek şarkı değil, Billie Eilish'de " What Was I Made For" ile aynı kategoride aday gösterildi.

"I'm Just Ken" Oscar adaylığı kazanan tek şarkı değil, Billie Eilish'de " What Was I Made For" ile aynı kategoride aday gösterildi.

“I’m Just Ken”, En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar adaylığı kazanan iki “Barbie” parçasından biridir. Diğeri, Billie Eilish ve Finneas tarafından seslendirilen “What Was I Made For?” adlı şarkıdır, bu şarkı Grammy'de En İyi Görsel Medya için Yazılmış Şarkı dalında ödül kazanmıştır ve “I’m Just Ken” ile birlikte diğer “Barbie” hiti olan Dua Lipa’nın “Dance the Night” şarkısını geride bırakmıştır.

Gosling daha öncesinde Grammys kırmızı halısında Greta Gerwig’in Oscar'ların en iyi yönetmen kategorisindeki yokluğunu ''hayal kırıklığı verici'' olarak tanımlamıştı.

Gosling daha öncesinde Grammys kırmızı halısında Greta Gerwig’in Oscar'ların en iyi yönetmen kategorisindeki yokluğunu ''hayal kırıklığı verici'' olarak tanımlamıştı.

Ronson'a ayrıca Grammys kırmızı halısında Greta Gerwig’in Oscar'ların en iyi yönetmen kategorisindeki yokluğu hakkında da soru soruldu. Gosling, bu dışlanmayı “hayal kırıklığı verici” olarak tanımlamıştı. 'Kesinlikle şaşırdım,' dedi Ronson. 'Bence, o ortaya koyduğu şey, daha önce hiç görmediğimiz bir bütün dünyaydı. Ama biliyorum ki, senaryo ve film için aday gösterilmek onu heyecanlandırıyor. O, gerçekten en pozitif kişidir. Bu, insanı içtenlikle etkiliyor.' Akademi Ödülleri, 10 Mart'ta ABC kanalında yayınlanacak.

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Bilmeyenler için aday gösterilen o şarkı: I'm Just Ken Scene | BARBIE (2023) Margot Robbie, Movie CLIP HD

Peki siz Ryan Gosling'in Oscar adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz Ryan Gosling'in Oscar adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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