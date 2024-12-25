Prof. Dr. Canan Karatay Çok Ciddi Suçlamalarla Karşı Karşıya: Meslekten Men Talebiyle Hakim Karşısına Çıkacak!
Prof. Dr. Canan Karatay Çok Ciddi Suçlamalarla Karşı Karşıya: Meslekten Men Talebiyle Hakim Karşısına Çıkacak!
Ünlü Kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay kendisine yöneltilen suçlamalardan ötürü gündem oldu. Söylemleriyle sıkça eleştirilen Karatay, eski bir hastasının ölümünün ardından açılan dava sebebiyle meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak.
Ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan Canan Karatay'ın uyguladığı yanlış tedavi sonucu bir hastasının böbreklerini kaybetmesine ve kalıcı engellilik hali oluşmasına sebep olduğu iddia ediliyor. Duruşma 9 Ocak 2025 tarihinde görülecek.
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Yaptığı açıklamalar ve önerdiği tedavi yöntemleriyle bilim dünyası tarafından sık sık eleştirilen Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa çok ciddi bir suçlamayla gündem oldu.
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İhmal ve yanlış tedavi suçlamalarının odağındaki İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay'a, uygulanan tedavinin ardından böbreklerini kaybettiğini iddia eden hastanın şikayeti üzerine dava açıldı.
Karatay, uyguladığı yanlış tedavi nedeniyle söz konusu hastanın böbreklerini kaybetmesine ve kalıcı engellilik hali oluşmasına yol açmakla suçlanıyor.
Karatay'ın yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacağı gelişmesi de gündeme adeta bomba gibi oturdu.
Meslek icrasının yasaklanması talep edilen Canan Karatay, 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
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