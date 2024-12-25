Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Gözaltına Alınmıştı: Kadir İpek Serbest Kaldı
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Gözaltına Alınmıştı: Kadir İpek Serbest Kaldı
Kadir İpek isimli sosyal medya kullanıcısının, dün akşam asgari ücret açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mesaj gündem olmuştu. Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan İpek, nöbetçi mahkeme tarafından pazar günleri imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı kullanıcı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı paylaşım sebebiyle de gözaltına alınmıştı.
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Yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanması vatandaşları memnun etmezken, dün akşam saatlerinde sosyal medyanın tek gündemi de asgari ücret olmuştu.
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Kadir İpek isimli kullanıcının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri en çok konuşulan paylaşım olmuştu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir İpek, mahkeme tarafından imza şartıyla serbest kaldı.
Karar sonrası ilk paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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