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Yeni Asgari Ücret A Haber’de de Beğenilmedi: Canlı Yayında "Beklentinin Altında Kaldı" Yorumu

Yeni Asgari Ücret A Haber’de de Beğenilmedi: Canlı Yayında "Beklentinin Altında Kaldı" Yorumu

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2024 - 00:03

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılan zam enflasyonun altında kalınca kimseyi memnun etmedi. Yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olurken, A Haber’de canlı yayında asgari ücreti yorumlayan Faruk Erdem de yapılan zammın beklentilerin altında kaldığını ifade etti.

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İşçi sendikalarının katılmadığı son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

İşçi sendikalarının katılmadığı son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

17 bin 2 liradan yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücret vatandaşları memnun etmedi.

17 bin 2 liradan yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücret vatandaşları memnun etmedi.

“Beğenilmeyen” asgari ücret zammı, hükümete yakınlığı ile bilinen A Haber’de de “Beklentilerin bir tık altında kaldı” olarak yorumlandı.

“Beğenilmeyen” asgari ücret zammı, hükümete yakınlığı ile bilinen A Haber’de de “Beklentilerin bir tık altında kaldı” olarak yorumlandı.

İşte A Haber’deki o anlar

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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