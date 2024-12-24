onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Asgari Ücret Anketi: Asgari Ücret Zammını Nasıl Buldunuz?

Asgari Ücret Anketi: Asgari Ücret Zammını Nasıl Buldunuz?

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2024 - 22:41 Son Güncelleme: 24.12.2024 - 23:04

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olurken, yapılan yüzde 30’luk zam oranı şaşkınlıkla karşılandı. Enflasyonun altında kalan asgari ücret zammına Onedio okularının ne tepki vereceğini merak ettik.

Buyurun ankete 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 yılının son günlerini yaşarken milyonlarca çalışanın merak ettiği soru sonunda yanıt buldu.

2024 yılının son günlerini yaşarken milyonlarca çalışanın merak ettiği soru sonunda yanıt buldu.

Asgari ücret tespit komisyonunun 4'üncü ve son toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin % 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret tespit komisyonunun 4'üncü ve son toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin % 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Ancak sosyal medyadan gelen ilk tepkilere göre yapılan zam yeterli bulunmadı.

Ancak sosyal medyadan gelen ilk tepkilere göre yapılan zam yeterli bulunmadı.

Bir de sizin görüşünüzü alalım: Siz yapılan zammı ve yeni asgari ücreti yeterli buldunuz mu?

Bir de sizin görüşünüzü alalım: Siz yapılan zammı ve yeni asgari ücreti yeterli buldunuz mu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
55
42
11
6
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın