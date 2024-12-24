Asgari Ücret Anketi: Asgari Ücret Zammını Nasıl Buldunuz?
Asgari Ücret Anketi: Asgari Ücret Zammını Nasıl Buldunuz?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olurken, yapılan yüzde 30’luk zam oranı şaşkınlıkla karşılandı. Enflasyonun altında kalan asgari ücret zammına Onedio okularının ne tepki vereceğini merak ettik.
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2024 yılının son günlerini yaşarken milyonlarca çalışanın merak ettiği soru sonunda yanıt buldu.
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Asgari ücret tespit komisyonunun 4'üncü ve son toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin % 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.
Ancak sosyal medyadan gelen ilk tepkilere göre yapılan zam yeterli bulunmadı.
Bir de sizin görüşünüzü alalım: Siz yapılan zammı ve yeni asgari ücreti yeterli buldunuz mu?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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