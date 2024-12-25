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Kadir İpek Kimdir? Twitter'dan Mesaj Atan Kadir İpek Neden Gözaltına Alındı?

Kadir İpek Kimdir? Twitter'dan Mesaj Atan Kadir İpek Neden Gözaltına Alındı?

Twitter
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 17:09

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kadir İpek, gözaltına alındı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İpek, bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlaması ile gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıkta ifade verileceği öğrenilen Kadir İpek'in kim olduğu merak edildi. Peki, Kadir İpek kimdir? Kadir İpek ne yaptı, neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

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Kadir İpek Kimdir?

Kadir İpek Kimdir?

Kadir İpek, 1999 yılında dünyaya geldi. Kendini 'Genelde politik, çoğu zaman analitik (left-libertarian)' olarak tanımlayan İpek'in siyasi söylemleri sık sık gündeme oturuyor. Ayrıca son olarak Samsun'da tutuklanan İpek'in burada yaşadığı da biliniyor. 

2019 yılından beri Twitter'da yer alan Abdülkadir İpek'in iki hesabı bulunuyor. İpek'in tutuklanmasına neden olan paylaşım @kkadiripekk kullanıcı adlı hesabından yapıldı. Diğer hesap ise 2024 yılında kullanıcı tarafından yedek hesap olarak açıldı.

Kadir İpek Neden Gözaltına?

Kadir İpek Neden Gözaltına?

Kadir İpek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından paylaştığı, '2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.' tweetinin altına cevap yazmıştı. Görselde de yer alan söz konusu yanıtın ardından İpek gönderilerine devam etti.

X hesabı üzerinden paylaşım yapmaya devam eden Kadir İpek hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı araştırma yapmaya başlandı.

X hesabı üzerinden paylaşım yapmaya devam eden Kadir İpek hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı araştırma yapmaya başlandı.
twitter.com

Asgari ücret açıklamasına yanıt veren Abdülkadir İpek, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan Samsun'da gözaltına alındı.

Asgari ücret açıklamasına yanıt veren Abdülkadir İpek, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan Samsun'da gözaltına alındı.

Gözaltı sürecinin öncesinde 'Emniyette ve savcılıkta ifade vermek üzere evden çıkıyorum' diyerek bir tweet daha attı.

Kadir İpek, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

Kadir İpek, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

Putin’e yönelik küfür içerikli paylaşım yaptığı için gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmış ancak, hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmıştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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