Kadir İpek Kimdir? Twitter'dan Mesaj Atan Kadir İpek Neden Gözaltına Alındı?
Kadir İpek Kimdir? Twitter'dan Mesaj Atan Kadir İpek Neden Gözaltına Alındı?
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kadir İpek, gözaltına alındı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İpek, bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlaması ile gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıkta ifade verileceği öğrenilen Kadir İpek'in kim olduğu merak edildi. Peki, Kadir İpek kimdir? Kadir İpek ne yaptı, neden gözaltına alındı?
İşte, detaylar...
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Kadir İpek Kimdir?
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Kadir İpek Neden Gözaltına?
X hesabı üzerinden paylaşım yapmaya devam eden Kadir İpek hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı araştırma yapmaya başlandı.
Asgari ücret açıklamasına yanıt veren Abdülkadir İpek, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan Samsun'da gözaltına alındı.
Kadir İpek, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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