Kadir İpek Kimdir? Twitter'dan Mesaj Atan Kadir İpek Neden Gözaltına Alındı?

Kadir İpek, 1999 yılında dünyaya geldi. Kendini 'Genelde politik, çoğu zaman analitik (left-libertarian)' olarak tanımlayan İpek'in siyasi söylemleri sık sık gündeme oturuyor. Ayrıca son olarak Samsun'da tutuklanan İpek'in burada yaşadığı da biliniyor.

2019 yılından beri Twitter'da yer alan Abdülkadir İpek'in iki hesabı bulunuyor. İpek'in tutuklanmasına neden olan paylaşım @kkadiripekk kullanıcı adlı hesabından yapıldı. Diğer hesap ise 2024 yılında kullanıcı tarafından yedek hesap olarak açıldı.