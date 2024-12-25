Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan Acun Ilıcalı'ya "Survivor: Asgari Ücret" Önerisi!
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan Acun Ilıcalı'ya "Survivor: Asgari Ücret" Önerisi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretle ilgili Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Arıkan, Acun Ilıcalı'ya Survivor için asgari ücret formatını denemesini önerdi. '2025 yılında Survivor’a asgari ücretli aileleri davet etmesini ve bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaş ile geçinebilen ailelere ödül vermesini teklif ediyorum.' diyen Arıkan'ın o sözleri kısa sürede gündeme oturdu. İşte Mahmut Arıkan'ın o sözleri...
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24 Aralık günü yapılan toplantıyla beraber 2025 yılı asgari ücreti için belirlenen tutar beklentilerin altında kalarak hepimize ufak çaplı bir şok yaşattı.
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TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, asgari ücreti yetersiz bulduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.
Yeni asgari ücrete tepki gösteren Mahmut Arıkan, Acun Ilıcalı'ya Survivor çağrısında bulunarak aklına gelen bir formatı sundu.
"Malumunuz yıllardır bir Survivor yarışması yönetiyor. 2025 yılında Survivor’a asgari ücretli aileleri davet etmesini ve bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaş ile geçinebilen ailelere ödül vermesini teklif ediyorum. Maalesef artık asgari ücret yarışma alanlarında konu olacak bir hale geldi." diyen Arıkan'ın Acun Ilıcalı'ya seslenişi kısa sürede gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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