Tuna Kiremitçi 2025 Asgari Ücretinin 22.104 TL Olmasına Yönelik Tepkisini Sağlam Laf Sokarak Gösterdi!
Tuna Kiremitçi 2025 Asgari Ücretinin 22.104 TL Olmasına Yönelik Tepkisini Sağlam Laf Sokarak Gösterdi!
Milyonlarca çalışan vatadaş tarafından merakla beklenen 2025 asgari ücreti açıklandı. 22 bin 104 lira olarak açıklanan rakamın yüzde 30’luk zam oranı tepkilerin odağı oldu. Yaşam şartlarının günden güne ağırlaştığı dönemde ortalık fena kızıştı.
Sosyal medyayının çalkalandığı konuya Tuna Kiremitçi de tepkisizi kalamadı. Ünlü yazar ve müzisyenin tokat etkisi yaratan 'Asgari ücretten şikayet milli davaya ihanettir' tweetindeki ironi dikkatlerden kaçmadı.
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Milyonlarca vatandaşın biraz merak biraz stresle beklediği 2025 yılın asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı rakam tepkilerin odağı oldu. Çünkü mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış yapılması düşük bulundu.
Sosyal medyanın kasıp kavrulmasıyla tepkiler de çığ gibi büyüdü ve büyümeye de devam ediyor!
Ünlülerin de sessiz kalmadığı bu konuya dair tepkisini belli eden isimlerden biri de Tuna Kiremitçi oldu.
İroni dolu bir tweet atan ünlü müzisyen ve yazar "Asgari ücretten şikayet milli davaya ihanettir. Bu aziz millet gerekirse çocuĝuna kuru ekmek yedirecek ama efendisine sadık kalacaktır. 17. Yüzyıl'ın gereği budur." ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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