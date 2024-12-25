"Asgari Merve": Merve Boluğur Yeni Asgari Ücrete Sırrı Süreyya Önder'in İkonik Videosuyla Tepki Gösterdi!

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 2025 yılında asgari ücretleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Dört bir yandan sesler yükselirken ünlüler de bu duruma sessiz kalmadı. Olaya sessiz kalmayan oyuncu Merve Boluğur, yeni asgari ücrete Sırrı Süreyya Önder'in Mahmut Tanal'a verdiği tepkiyle dublaj yaptı.