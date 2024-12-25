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"Asgari Merve": Merve Boluğur Yeni Asgari Ücrete Sırrı Süreyya Önder'in İkonik Videosuyla Tepki Gösterdi!

"Asgari Merve": Merve Boluğur Yeni Asgari Ücrete Sırrı Süreyya Önder'in İkonik Videosuyla Tepki Gösterdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
25.12.2024 - 13:13

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 2025 yılında asgari ücretleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. 

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Dört bir yandan sesler yükselirken ünlüler de bu duruma sessiz kalmadı. Olaya sessiz kalmayan oyuncu Merve Boluğur, yeni asgari ücrete Sırrı Süreyya Önder'in Mahmut Tanal'a verdiği tepkiyle dublaj yaptı.

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerindeki son toplantı tamamlanmasıyla birlikte 2025 asgari ücretleri belli oldu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerindeki son toplantı tamamlanmasıyla birlikte 2025 asgari ücretleri belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısını noktalamasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan beklenen rakamı açıkladı. Buna göre; mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısını noktalamasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan beklenen rakamı açıkladı. Buna göre; mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerle cebi yanan vatandaşlar açıklanan ücret karşısında hiç memnun kalmadı:

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü konu sosyal medyayı ayağa kaldırmışken, konuya bir de Merve Boluğur dahil oldu.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü konu sosyal medyayı ayağa kaldırmışken, konuya bir de Merve Boluğur dahil oldu.

Resmi rakamların açıklamasından sonra üzgün olduğunu belirten ünlü oyuncu "Ülkemin çok daha iyi standartlarda yaşaması gerekiyor" dedi.

Resmi rakamların açıklamasından sonra üzgün olduğunu belirten ünlü oyuncu "Ülkemin çok daha iyi standartlarda yaşaması gerekiyor" dedi.

Boluğur daha sonra daTBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a verdiği ve sosyal medya editler yapıldığı "Bir dur ya ne 60'ı ne 70'i..." tepkisini kullandı.

Boluğur daha sonra daTBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a verdiği ve sosyal medya editler yapıldığı "Bir dur ya ne 60'ı ne 70'i..." tepkisini kullandı.
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Önder'in sesiyle dublaj yaptığı videoyu paylaşan Merve Boluğur bir de "Asgari Merve 120" notunu düştü.

Önder'in sesiyle dublaj yaptığı videoyu paylaşan Merve Boluğur bir de "Asgari Merve 120" notunu düştü.

Önce Merve Boluğur'un o paylaşımını bir görelim:

Ardından da kullanıcılardan gelen yorumları...

Ardından da kullanıcılardan gelen yorumları...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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