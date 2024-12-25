Deprem Yardımlarını Çalmakla Suçlamıştı: Haluk Levent ve Deniz Akkaya Davasında Son Karar Verildi!
Deprem Yardımlarını Çalmakla Suçlamıştı: Haluk Levent ve Deniz Akkaya Davasında Son Karar Verildi!
6 Şubat'ta yaşanan korkunç depremin ardından kolları sıvayan Haluk Levent kurucusu olduğu AHBAP'la birlikte depremzedeler için bağış toplamıştı. Bu süreçte Levent'i hedef alan isimlerden biri Deniz Akkaya olmuştu. Ünlü şarkıcıyı dolandırıcılıkla suçlayan Akkaya için 3,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Bugün davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Eski manken Deniz Akkaya’nın yargılandığı dava karara bağlandı.
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6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler onlarca ili enkaza çevirmişti. Yaşanan korkunç afetin ardından AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent sahaya çıkmış ve elinden geldiğince topladığı bağışlarla depremzedelere yardım eli uzatmıştı.
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Bir kesimin gönlünü fetheden ünlü şarkıcı bir kesim tarafından da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Eleştirenlerin başında gelen isimlerden biri de Deniz Akkaya'ydı!
Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" sözleriyle Levent'i dolandırıcıkla suçlamıştı.
Yaşananlara sessiz kalmayan ünlü şarkıcı suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açmıştı.
Hakkındaki şikayet sonrası bir açıklama daha yapan eski manken "Bu suçları işlemedim. Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı yaratmaya çalışmışlardır" demişti.
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Davada bugün yeni bir gelişme yaşandı. 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Deniz Akkaya için son karar verildi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Deniz Akkaya’nın avukatı hazır bulundu. Mahkemeye Haluk Levent’in avukatı aracılığıyla şikayetten vazgeçildiğini içeren bir dilekçe sunuldu.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Deniz Akkaya'nın yargılandığı suçun şikayete bağlı suçlardan olduğunu, müşteki Haluk Levent’in de şikayetinden vazgeçtiğini belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme gelen dilekçe üzerine kararını açıkladı. Sanık Deniz Akkaya hakkındaki davanın, Haluk Levent’in şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşmesine hükmetti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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