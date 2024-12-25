Hastaneye Kaldırılıp Anjiyo Olmuştu: Haluk Levent Taburcu Olur Olmaz Sözünü Tutmak İçin Harekete Geçti!

Yazıcıoğlu, 'Masum gibi görünse de koroner yavaş akım, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur. Erken dönemde tespit edilen bu bulgu gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Haluk Levent’in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli. Erken dönemde tespit edilen bu durum gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir' açıklamasını da yapmıştı.