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Hastaneye Kaldırılıp Anjiyo Olmuştu: Haluk Levent Taburcu Olur Olmaz Sözünü Tutmak İçin Harekete Geçti!

Hastaneye Kaldırılıp Anjiyo Olmuştu: Haluk Levent Taburcu Olur Olmaz Sözünü Tutmak İçin Harekete Geçti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
25.12.2024 - 08:58

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo geçiren Haluk Levent taburcu olur olmaz, soluğu söz verdiği etkinlikte aldı. Magazin Burada'ya konuşan Levent sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.

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Ülke gündemindeki konularda elini taşını altına koymaktan bir olsun geri durmayan Haluk Levent son dönemlerde sağlık sorunları yaşıyor.

Ülke gündemindeki konularda elini taşını altına koymaktan bir olsun geri durmayan Haluk Levent son dönemlerde sağlık sorunları yaşıyor.

Milyonların gönlünü fetheden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini endişelendirmişti.

Milyonların gönlünü fetheden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini endişelendirmişti.

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, anjiyo geçiren Haluk Levent'in son durumu hakkında açıklama yapıp 'kan akışında yavaşlama olduğunu' tespit ettiklerini duyurmuştu.

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, anjiyo geçiren Haluk Levent'in son durumu hakkında açıklama yapıp 'kan akışında yavaşlama olduğunu' tespit ettiklerini duyurmuştu.

Yazıcıoğlu, 'Masum gibi görünse de koroner yavaş akım, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur. Erken dönemde tespit edilen bu bulgu gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Haluk Levent’in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli. Erken dönemde tespit edilen bu durum gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir' açıklamasını da yapmıştı.

Detaylar:

Hastaneden taburcu olan Levent soluğu söz verdiği etkinlikte aldı. Magazin Burada'ya konuşup sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

Hastaneden taburcu olan Levent soluğu söz verdiği etkinlikte aldı. Magazin Burada'ya konuşup sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

"Strese bağlı yavaş akım diyorlar kalbe sıkıntı yaratıyor. Strese bağlı bazen böyle problemler olabiliyor. Daha bugün kalktım söz vermiştim Galatasaray forması için ben Beşiktaşlıyım. Ama söz verdim kardeş takıma hemen forma satışı için geldim. Hastaneden çıktım buraya geldim. Dostlarıma bir aydır söz vermiştim."

"Strese bağlı yavaş akım diyorlar kalbe sıkıntı yaratıyor. Strese bağlı bazen böyle problemler olabiliyor. Daha bugün kalktım söz vermiştim Galatasaray forması için ben Beşiktaşlıyım. Ama söz verdim kardeş takıma hemen forma satışı için geldim. Hastaneden çıktım buraya geldim. Dostlarıma bir aydır söz vermiştim."
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Haluk Levent'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Katıldığı entinliğin görüntüsünü de buraya bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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