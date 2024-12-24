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Apar Topar Hasteneye Kaldırılmıştı: Anjiyo Olan Haluk Levent'in Rahatsızlığının Nedeni Belli Oldu!

Apar Topar Hasteneye Kaldırılmıştı: Anjiyo Olan Haluk Levent'in Rahatsızlığının Nedeni Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
24.12.2024 - 14:32

Haluk Levent geçtiğimiz gün göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tüm sevenlerini korkutan ünlü sanatçı bugün anjiyo oldu. Doktoru Haluk Levent'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

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Başarılı kariyerinin yanı sıra toplumsal konulara yönelik davranışları milyonların gönlünü fetheden Haluk Levent'ten sevenlerini üzen bir haber gelmişti.

Başarılı kariyerinin yanı sıra toplumsal konulara yönelik davranışları milyonların gönlünü fetheden Haluk Levent'ten sevenlerini üzen bir haber gelmişti.

Bir süredir yaşadığı sağlıksal sorunlarla mücadele eden AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı, göğsündeki ağrıların artması nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir yaşadığı sağlıksal sorunlarla mücadele eden AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı, göğsündeki ağrıların artması nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

Haluk Levent'in doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu apar topar hastaneye kaldırılan sanatçının ilk durumu hakkında açıklama yapmış ve müşahede altına alındığını belirtilen Levent'in sağlık durumunun yapılacak anjiyo sonrası belli olacağını duyurmuştu.

Haluk Levent'in doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu apar topar hastaneye kaldırılan sanatçının ilk durumu hakkında açıklama yapmış ve müşahede altına alındığını belirtilen Levent'in sağlık durumunun yapılacak anjiyo sonrası belli olacağını duyurmuştu.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

Bu sabah saatlerinde anjiyosu yapılan 56 yaşındaki ünlü sanatçının rahatsızlığının nedeni belli oldu!

Bu sabah saatlerinde anjiyosu yapılan 56 yaşındaki ünlü sanatçının rahatsızlığının nedeni belli oldu!

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Anjiyo yapıldı. Strese bağlı kan akışında yavaşlama tespit edildi” açıklamasında bulundu.

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Anjiyo yapıldı. Strese bağlı kan akışında yavaşlama tespit edildi” açıklamasında bulundu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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