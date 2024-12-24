Tanık: Mehmet Ali Erbil! Serdar Ortaç Yasa Dışı Bahis Soruşturmasının İlk Duruşması İçin Hakim Karşısında!
Tanık: Mehmet Ali Erbil! Serdar Ortaç Yasa Dışı Bahis Soruşturmasının İlk Duruşması İçin Hakim Karşısında!
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçlarıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mehmet Ali Erbil'in tanık olarak dinleneceği duruşmaya gelirken adliye girişinde görüntülenen Serdar Ortaç'ın yardımsız yürümediği görüldü.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmada kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da yer aldığı 14 kişi adliyeye sevk edilmişti.
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Ünlü şarkıcı sevk edildiği sırada “Çok üzgünüm, iddialar doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum" demişti. Ünlü şovmense "Tutuklandım" ifadelerini kullanmıştı.
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil cephesinde yeni bir gelişme yaşanmış, iki ünlü isim hakkında 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
'Yasa Dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılanan Ortaç'ın davasının ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan, avukatıyla adliyeye girerken görüntülen Serdar Ortaç'ın yardımsız yürüyemediği görüldü. Hisleri sorulan ünlü şarkıcı "İnşallah iyi olur abla" diyerek cevap verdi.
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Tanıklık etmek için sabah saatlerinde adliyede hazır bulunan Mehmet Ali Erbil'se "Benim davama daha bir ay var. Serdar daha şanslı" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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