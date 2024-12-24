Aylık 25 Bin Lira İstenmişti: Umut Oğuz Boşanacağı Eşi ve Küçük Oğluna Ne Kadar Nafaka Ödeceyecek?

Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde 'Peyami' karakterine hayat veren Umut Oğuz bir süredir özel hayatıyla gündemde. 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını duyuran ünlü oyuncu ve eşinin boşanma davasında nafaka krizi patlak vermişti. Sevilay Tilda Oğuz'un aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi bir süre ertelenen davada mahkeme geçici bir karar verdi. Bakın, ara kararını açıklayan mahkeme Umut Oğuz'un eşi ve çocuğu için kaç liralık nafaka ödemesine karar verdi...