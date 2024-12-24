Aylık 25 Bin Lira İstenmişti: Umut Oğuz Boşanacağı Eşi ve Küçük Oğluna Ne Kadar Nafaka Ödeceyecek?
Aylık 25 Bin Lira İstenmişti: Umut Oğuz Boşanacağı Eşi ve Küçük Oğluna Ne Kadar Nafaka Ödeceyecek?
Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde 'Peyami' karakterine hayat veren Umut Oğuz bir süredir özel hayatıyla gündemde. 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını duyuran ünlü oyuncu ve eşinin boşanma davasında nafaka krizi patlak vermişti. Sevilay Tilda Oğuz'un aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi bir süre ertelenen davada mahkeme geçici bir karar verdi. Bakın, ara kararını açıklayan mahkeme Umut Oğuz'un eşi ve çocuğu için kaç liralık nafaka ödemesine karar verdi...
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Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Fiko' ile 'Lezize Nine' karakterleriyle hafızalara kazınan Umut Oğuz son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde 'Peyami' karakteriyle karşımıza çıkmıştı.
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Bir süredir kariyeri ve sosyal medya paylaşımalarıyla değil de özel hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, 2018'de nikah masasına oturduğu Sevilay Tilda Oğuz'la boşanma kararı aldığını açıklamıştı.
Düğünden bir yıl sonra da oğulları Dora'yı kucaklarına alıp aşklarını kameralardan uzakta yaşayan ikilinin boşanma davasında nafaka krizi çıkmıştı.
Sevilay Tilda Oğuz, yollarını ayıracağı eşi Umut Oğuz’dan nafaka olarak 1 milyon liralık tazminat ve aylık 25 bin liralık talep etmişti. Oyuncunun avukatı da bu talep üzerine müvekkilinin ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtip bu miktarı ödeyecek durumu olmadığını ifade edince dava bir süreliğine ertelenmişti.
İkilinin boşanma davasında geçtiğimiz gün görülen davayla ara karar çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz’un boşanma aşamasında olduğu Sevilay Tilda ile 5 yaşındaki oğluna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi.
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Buna ek olarak baba Umut Oğuz'la çocuğu Dora arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedildi. İkili arasındaki duruşma bir kez daha ertelendi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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