Bir Davette Boy Gösteren Emine Ün ve Kızı Duru Kınay'ın Poz Vermek İçin Eğilip Bükülmesine Yorum Yağdı!
Bir Davette Boy Gösteren Emine Ün ve Kızı Duru Kınay'ın Poz Vermek İçin Eğilip Bükülmesine Yorum Yağdı!
Oyunculuğu, sunuculuğu, güzelliği, sosyal medya paylaşımları derken her haliyle dikkat çeken Emine Ün yine günün öne çıkan isimlerinden oldu. Ünlü isim, Emre Kınay'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'yla birlikte bir yılbaşı eğlencesine katıldı. Ün'ün sosyal medyada sıkça beraber poz verdiği kızıyla görünüşleri ve tarzlarının çok benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Asıl konuysa anne-kızın poz vermek için şekilden girmesi oldu. Bu görüntüler goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
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Emine Ün ve Emre Kınay çifti bir dönemin en dikkat çeken ikilileri arasındaydı. Oyuncu çift 2003 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Rol aldığı her yapımda beğeni toplayan Kınay'la, modellik kariyerinin zirvesinde olan Ün'ün parmakla gösterilen evliliği 2004'te dünyaya gelen kızları Duru'yla daha da öne çıkar olmuştu.
İhanet dedikodusu ve olaylı boşanmanın ardından yıllarca bir araya gelmeme özen gösteren ikili 14 yıl sonra ilk kez aynı karede yer almıştı.
Tabii bu süreç içinde oyuncu çiftin kızları Duru da gözümün önünde büyüyen ünlü çocuklarından biri oldu.
Şimdilerde artık 20 yaşında koca bir genç kız olan Duru'yu, annesi Emine Ün'ün Instagram paylaşımlarıyla da sıkça görüyorduk.
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Anne-kızın bu kez öne çıkmasının nedeniyse önceki akşam birlikte katıldıkları bir yılbaşı etkinliğindeki halleri oldu.
Kendilerini çeken kameralara güzel poz verebilmek için şekilden şekile giren, eğilip bükülen ikilinin halleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇👇
Tarz ve görünüş olarak birbirlerine benzeyen anne-kıza gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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