Böyle Hareketleri Çok Özledik: Nazan Öncel, Tarkan'la Olan Klibinin Gelirini Tema Vakfı'na Bağışlayacak!
Böyle Hareketleri Çok Özledik: Nazan Öncel, Tarkan'la Olan Klibinin Gelirini Tema Vakfı'na Bağışlayacak!
Türk müziğinin kıymetli isimlerinden Nazan Öncel ve Tarkan'ın birlikte imza attığı her iş unutulmaz oluyor. Nazan Öncel, 2014 yılında Tarkan'la düet yaptığı 'Hadi O Zaman' şarkısına yepyeni bir klip çekti. Sevenlerini heyecanlandıran bu çalışmanın ardından ünlü şarkıcıdan alkışlanacak bir hareket geldi. Nazan Öncel, klibin gelirini Tema Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.
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Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Nazan Öncel her parçasıyla hafızalarımıza kazınmayı başarıyor.
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Hatırlayanlarınız olacaktır, Öncel 2014 yılında Tarkan'la “Hadi O Zaman” adlı bir şarkıda düet yapmıştı. Günümüzde hala dinlemekten sıkılmadığımız parça sosyal medyada toplam 40 bin video paylaşımı ve 24 milyon izlenmeyle gündem olmuştu.
Nazan Öncel’in şimdilerde yeniden popüler olan eski şarkısı muhteşem bir klip ve remix versiyonuyla yeniden karşımıza çıktı.
Armageddon Turk’un hazırladığı remix versiyon kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Nazan Öncel'den çok anlamlı bir hareket geldi.
Yönetmenliğini kendisinin, editörlüğünü ise oğlu Serkan Öncel’in üstlendiği parçanın videosundan kazanılan tüm geliri Tema Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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