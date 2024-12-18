Hadi O Zaman! Tarkan ve Nazan Öncel'den Yeni Klip Sürprizi Geldi
Hadi O Zaman! Tarkan ve Nazan Öncel'den Yeni Klip Sürprizi Geldi
Tarkan'a ve Nazan Öncel'e ayrı ayrı bayıldığımız doğrudur. Ama onların birlikte yaptığı işlerin tadından yenmediği de bir gerçek. Daha önce birçok şarkıya birlikte imza atan ikiliden yeni sürpriz var. Nazan Öncel'in 2014 yılında Tarkan'la düet yaptığı 'Hadi O Zaman' şarkısı yepyeni klibiyle yakında karşımızda. Klibin ilk teaser'ını izlemek isteyen hayranları böyle buyursun 👇
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Tarkan’la düet yaptığı “Hadi O Zaman” şarkısı sosyal medyada toplam 40 bin video paylaşımı ve 24 milyon izlenmeyle gündem olan Nazan Öncel’den şarkıya muhteşem bir klip ve remix versiyon geldi.
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“Bir sürü güzel anımız var bizim”
Merakla beklenen klibin ilk teaser'ı burada 👇
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