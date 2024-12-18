Hadi O Zaman! Tarkan ve Nazan Öncel'den Yeni Klip Sürprizi Geldi

Tarkan'a ve Nazan Öncel'e ayrı ayrı bayıldığımız doğrudur. Ama onların birlikte yaptığı işlerin tadından yenmediği de bir gerçek. Daha önce birçok şarkıya birlikte imza atan ikiliden yeni sürpriz var. Nazan Öncel'in 2014 yılında Tarkan'la düet yaptığı 'Hadi O Zaman' şarkısı yepyeni klibiyle yakında karşımızda. Klibin ilk teaser'ını izlemek isteyen hayranları böyle buyursun 👇