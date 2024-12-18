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Hadi O Zaman! Tarkan ve Nazan Öncel'den Yeni Klip Sürprizi Geldi

Hadi O Zaman! Tarkan ve Nazan Öncel'den Yeni Klip Sürprizi Geldi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.12.2024 - 13:06 Son Güncelleme: 18.12.2024 - 13:17

Tarkan'a ve Nazan Öncel'e ayrı ayrı bayıldığımız doğrudur. Ama onların birlikte yaptığı işlerin tadından yenmediği de bir gerçek. Daha önce birçok şarkıya birlikte imza atan ikiliden yeni sürpriz var. Nazan Öncel'in 2014 yılında Tarkan'la düet yaptığı 'Hadi O Zaman' şarkısı yepyeni klibiyle yakında karşımızda. Klibin ilk teaser'ını izlemek isteyen hayranları böyle buyursun 👇

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Tarkan’la düet yaptığı “Hadi O Zaman” şarkısı sosyal medyada toplam 40 bin video paylaşımı ve 24 milyon izlenmeyle gündem olan Nazan Öncel’den şarkıya muhteşem bir klip ve remix versiyon geldi.

Tarkan’la düet yaptığı “Hadi O Zaman” şarkısı sosyal medyada toplam 40 bin video paylaşımı ve 24 milyon izlenmeyle gündem olan Nazan Öncel’den şarkıya muhteşem bir klip ve remix versiyon geldi.

Türk Pop Müzik tarihine; Gidelim Buralardan, Geceler Kara Tren, Beni Hatırla gibi şarkıları ile adını altın harflerle yazdıran Öncel’in eski şarkıları yeni nesil tarafından da çok ilgi görünce hayranlarından gelen talep üzerine “Hadi O zaman” şarkısına yeni bir kliple birlikte Armageddon Turk’un hazırladığı remix versiyon geldi. 20 Aralık’ta Boyalı Kuş Müzik etiketiyle tüm platformlarda olacak olan klibin teaser’ı yayınlandı.

“Bir sürü güzel anımız var bizim”

“Bir sürü güzel anımız var bizim”

“Hadi O Zaman” şarkısına kayıt alırken Nazan Öncel’in stüdyosunda rüzgârın azizliğine uğrayan Tarkan’ın stüdyo kapısı kapanarak otomatik olarak kilitlenince içeride mahsur kaldığını anlatan Öncel; “Ne yapacağımızı şaşırmıştık ama bir şekilde kapıyı açtığımızı gülümseten bir anı olarak hatırlıyorum, şarkımızdaki gibi bir sürü güzel anımız var bizim’’ dedi.

Merakla beklenen klibin ilk teaser'ı burada 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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