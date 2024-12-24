Hadise’ye Demediğini Bırakmayan Ahmet Çakar’a Saygısını Sunan Sinan Akçıl Engeli Baştan Yemiş!

Magazin dünyasının dedikodu kazanı son dönemlerde ayrı bir fokurduyor!

Sosyal medyada gezinirken denk gelmişsinizdir belki; İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, eski bir ilişkisine dair tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. Ünlü şarkıcının isimsiz ifşasını hemen üzerine alan Sinan Akçıl açıklamalarıyla olayı daha da büyütmüştü. Geçtiğimiz günlerde konuya spor yorumcusu Ahmet Çakar dahil olunca fitil fena ateşlenmişti.

Hadise'nin ihanet iddiaları, performans videoları açıklamaları sonrası Sinan Akçıl'dan yeni bir cevap geldi. Ünlü şarkıcı 'Hadise'den baştan engeli yediğini' söylerken, Hadise'ye hakaretler eden Çakar'a da saygısını sundu.