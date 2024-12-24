Hadise’ye Demediğini Bırakmayan Ahmet Çakar’a Saygısını Sunan Sinan Akçıl Engeli Baştan Yemiş!
Hadise’ye Demediğini Bırakmayan Ahmet Çakar’a Saygısını Sunan Sinan Akçıl Engeli Baştan Yemiş!
Magazin dünyasının dedikodu kazanı son dönemlerde ayrı bir fokurduyor!
Sosyal medyada gezinirken denk gelmişsinizdir belki; İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, eski bir ilişkisine dair tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. Ünlü şarkıcının isimsiz ifşasını hemen üzerine alan Sinan Akçıl açıklamalarıyla olayı daha da büyütmüştü. Geçtiğimiz günlerde konuya spor yorumcusu Ahmet Çakar dahil olunca fitil fena ateşlenmişti.
Hadise'nin ihanet iddiaları, performans videoları açıklamaları sonrası Sinan Akçıl'dan yeni bir cevap geldi. Ünlü şarkıcı 'Hadise'den baştan engeli yediğini' söylerken, Hadise'ye hakaretler eden Çakar'a da saygısını sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir ara fazla iddialı bulunan sahne kostümleri ve şovlarıyla gündemde olan Hadise, oyunculuğa adım atmasından sonra daha da konuşulur oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama kendisini özellikle şu sıralar gündemde tutan konuysa, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında eteğindeki taşları dökmesiydi.
Özel hayatına dair konuşmaktan çekinmeyen ünlü şarkıcı, 2009-2010 yıllarında arasında bomba bir aşk yaşayıp, ilişkilerinin tartışmalı şekilde son bulduğu Sinan Akçıl defterini açtı. Ancak hiçbir isim vermeden...
Ortalık gitgide yangın yerine dönerken konuya bir de spor yorumcusu Ahmet Çakar dahil oldu. Hadise'ye ağzına geleni sayan Çakar'ın üslubu çok uygunsuz bulundu.
Tüm bunların üzerine bir daha yeni bir açıklama yapan Sinan Akçıl, Muhabir Online kameralarına konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kendi takdiridir, isteyen herkes eski defterleri açmakta özgürdür. Bu kendi kararıdır. Ben bir şey demek istemiyorum bununla ilgili" diyen Akçıl'a "Bu olaylardan sonra Hadise'yle hiç iletişim oldu mu?" sorusu soruldu.
"Zannetmiyorum. Engelliyim, engelliyimdir hala" cevabıyla gündem olan Sinan Akçıl'a mera edilen bir soru daha yöneltildi: "Hadise hanımın görüntüde bahsettiği ünlü mü?" Bu soruyu duyan Akçıl "Aaaa! Neler neler, bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bi telefonunu ver, karıştırayım ondan sonra konuşalım" diye cevap verdi.
Ahmet Çakar'ın Hadise hakkındaki çirkin sözlerini muhabir Akif Yaman'dan duymuş gibi tepkiler veren Akçıl, olaylı yorumcu için "Ahmet hocanın her fikrine saygı duyarım. Çok severim, en sevdiğim spor yorumcusudur kendisi. Her zaman gördüğünü çalar" sözleri ayrı bir olay oldu.
Sinan Akçıl'ın o anlarını da buradan izleyebilirsiniz 👇🏼
Akçıl'ın bu yorumları sonrası sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları da beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın