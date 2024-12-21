Hadise'nin Eski Aşkı Sinan Akçıl'ı İnceden İfşalamasına Deliren Ahmet Çakar Yakışıksız Sözler Savurdu!
Hadise'nin Eski Aşkı Sinan Akçıl'ı İnceden İfşalamasına Deliren Ahmet Çakar Yakışıksız Sözler Savurdu!
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, bölümdeki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. O günden bu yana adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl'la ayrılığına dair tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. İhanet iddiaları, performans videoları açıklamaları sonrası ex aşkı Sinan Akçıl'dan cevap gecikmemişti.
Biz hala buna dair magazinsel detayları konuşurken, konuya hiç beklenmedik bir isim dahil oldu. Zehir zemberek sözlerle Hadise'yi hedef alan spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın lafları tansiyon yükseltti.
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Dillerden düşmeyen şarkıları, adım attığı oyunculuk kariyeri, kimilerinin fazla iddialı bulduğu kostüm ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, bir süredir de yaptığı açıklamalarla manşetlere yerleşmiş durumda.
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Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olan ünlü şarkıcı pek çok konuya değinirken, özel hayatıyla ilgili eski defterleri de açmasıyla ortalık fena hareketlenmişti.
Hadise 2009-2010 yıllarında arasında doludizgin bir aşk yaşayıp, ilişkilerinin tartışmalı şekilde son bulduğu Sinan Akçıl defterini açtı.
İsim vermeden aldatılma hikayesini anlatan ünlü şarkıcının "Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Iyy oldum ve bir performans videosu izledim, iyi ki de izledim" diyerek yaptığı ifşa gibi açıklaması bazı fitilleri fena ateşlemişti.
Magazin dünyasının dedikodu kazanını fena kaynatan bu olaya dair pek çok kişi yorum da bulundu. Şimdi de spor yorumculuğu yapan Ahmet Çakar beklenmedik bir şekilde konuya dahil olma kararı aldı.
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Katıldığı programda Hadise'ye zehir zemberek sözler söyleyen Çakar sözlerine “Hadise terbiyesiz bir kadın. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur" diyerek başlayıp devam etti:
"Peki tam tersini düşün. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki; 'Hadise’nin şunları şunlarını gördüm.' Ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsaydı... Özel hayatıyla ilgili, kötü alışkanlıklarıyla ilgili, fantezilerle ilgili. Adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta? Sinan, 'Kırbaççı gibi oldum en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti' deseydi herkes ayağa kalkardı..."
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Ahmet Çakar'ın yakışıksız bulunan sözleri sonrası sosyal medya kullanıcıları da epey öfkelendi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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