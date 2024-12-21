Hadise'nin Eski Aşkı Sinan Akçıl'ı İnceden İfşalamasına Deliren Ahmet Çakar Yakışıksız Sözler Savurdu!

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, bölümdeki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. O günden bu yana adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl'la ayrılığına dair tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. İhanet iddiaları, performans videoları açıklamaları sonrası ex aşkı Sinan Akçıl'dan cevap gecikmemişti.

Biz hala buna dair magazinsel detayları konuşurken, konuya hiç beklenmedik bir isim dahil oldu. Zehir zemberek sözlerle Hadise'yi hedef alan spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın lafları tansiyon yükseltti.