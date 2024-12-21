Aleyna Tilki'yle Aynı Zorluğu Yaşamış: Melek Mosso Yıllar Önce Hemcinsi Tarafından Zorbalandığını İtiraf Etti
Aleyna Tilki'yle Aynı Zorluğu Yaşamış: Melek Mosso Yıllar Önce Hemcinsi Tarafından Zorbalandığını İtiraf Etti
Son dönemlerin en popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso güçlü sesi, enstrüman yeteneği ve sahne şovlarıyla gündemden düşmüyor. Açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu oldu. Mosso, kadın şarkıcılar arasındaki rekabet konusuna değindi. Yıllar önce zorbalandığını açıklayan Melek Mosso'nun bir hemcinsi sanatçıyla yaşadıklarını da itiraf etti.
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Yıldız Tilbe imzalı "Vursalar Ölemem" şarkısına yaptığı coverla müzik dünyasına sağlam bir giriş yapan Melek Mosso, o dönemden beri hayatımızda.
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En derin duygulara hitap eden şarkılarıyla kalbimizde taht kuran ünlü şarkıcı magazinin sevilen isimlerinden oldu.
Her ne kadar kariyle büyük bir kitle elde etse de bunun temel nedenleri arasında bariz bir şekilde değişen görünüşü, tarzı ve sahne kostümüyle şovları var.
Özellikle son dönemlerde alışılageldik kombinlerinin dışında parçalarla sosyal medyaya damgasını vuran ünlü şarkıcı açıklamalarıyla da sıkça dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu sefer bambaşka bir konuyla gündemimize oturan Mosso, Kral Müzik'te Serhat Tekin'in konuğu olup Müzik kariyeri boyunca yaşadığı zorbalıklar ve sosyal medyadaki olumsuzluklara değindi.
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Biliyorsunuzdur, şu sıralar pek çok ünlü kadın sanatçı arasında ağır bir rekabet var. Bunun üst düzey örneğini de "Ölmemi istiyorlar" diyen Aleyna Tilki'den duymuştuk.
Tekin'in popüler bir şarkıcı olan Melek Mosso'ya tam da bu konuyu sordu. Ünlü şarkıcı, "Kadın sanatçılar arasındaki rekabet seni yoruyor mu?" sorusuyla içindekileri döktü.
Konuya haset etmeyi bıraktığını belirterek giren Mosso "Ben de zorbalıklara uğradım. Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk, yarım saat konuşmadı benimle. Masada sadece ikimiz vardık sadece ve beni görmezden geldi. Çünkü o zaman benden çok daha üst sevideydi. Ama ne oldu, zaman değişti. Şimdi ben onu geçtim." dedi.
Bu durumun kendisini çok etkilediğini belirten Mosso, "Kişi kendinden bilir işi, ben asla kimseye böyle yapmazdım." şeklinde ekledi.
"Bu kötü duygular beni bıktırmış hissediyor" diyen Melek Mosso bu aralar öyle gıcık olduğu birinin olmadığını ve kendini albümüne verdiğini belirtti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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