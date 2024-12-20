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Hande Yener'in Efsane Şarkısı 'Acele Etme'de Kelime Aralarındaki Nefes Seslerine Fena Takılan X Kullanıcıları!

Hande Yener'in Efsane Şarkısı 'Acele Etme'de Kelime Aralarındaki Nefes Seslerine Fena Takılan X Kullanıcıları!

Hande Yener
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.12.2024 - 00:57

Türk pop müziği dendiğinde akıllara gelen yegane isimlerden biri olan Hande Yener her parçasıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Günümüz şarkıları çok sevilse de kendisinin eski parçaları bir başka tabi... Hepsi dillere pelesenk olmuş durumda!

Hande Yener'in yıllar önce çıkardığı çoğu şarkısını hala açıp açıp dinliyoruz değil mi? Kimilerinde bizi coştururken kimilerinde de duygu seline sürükleyen ünlü şarkıcının 'Acele Etme' parçasını da bilmeyen yoktur. '@barisunique' adlı bir X kullanıcısı Hande Yener'in bu şarkısında kelime aralarındaki nefes seslerine takılınca, olanlar oldu...

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Türk popunun ikonik yıldızlarından biri olan Hande Yener piyasaya sürdüğü her albümü ve single parçalarıyla müzik listelerinin başına oturmuş bir isimdir.

Türk popunun ikonik yıldızlarından biri olan Hande Yener piyasaya sürdüğü her albümü ve single parçalarıyla müzik listelerinin başına oturmuş bir isimdir.

Şimdiki şarkıları güzel olsa da 2000'lerin başında çıkardığı parçaları bir başka. Pek çoğumuz hala onları açıp açıp büyük bir keyifle dinliyoruzdur.

Şimdiki şarkıları güzel olsa da 2000'lerin başında çıkardığı parçaları bir başka. Pek çoğumuz hala onları açıp açıp büyük bir keyifle dinliyoruzdur.

Yener'in unutulmaz parçalarından 'Acele Etme'yi dinleyen kullanıcılardan biri pek çoğumuzun takılmadığı bir detaya takıldı.

Yener'in unutulmaz parçalarından 'Acele Etme'yi dinleyen kullanıcılardan biri pek çoğumuzun takılmadığı bir detaya takıldı.

'@barisunique' adlı bir X kullanıcısı bu ikonik parçayla ilgili "Kelime aralarındaki nefes alma sesine bir kere kitlenince bir daha eskisi gibi dinleyemiyorsunuz maalesef" deyince olanlar oldu.

Bakalım, diğer kullanıcıların tepkileri ne olmuş...

Bakalım, diğer kullanıcıların tepkileri ne olmuş...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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