Hande Yener'in Efsane Şarkısı 'Acele Etme'de Kelime Aralarındaki Nefes Seslerine Fena Takılan X Kullanıcıları!

Türk pop müziği dendiğinde akıllara gelen yegane isimlerden biri olan Hande Yener her parçasıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Günümüz şarkıları çok sevilse de kendisinin eski parçaları bir başka tabi... Hepsi dillere pelesenk olmuş durumda!

Hande Yener'in yıllar önce çıkardığı çoğu şarkısını hala açıp açıp dinliyoruz değil mi? Kimilerinde bizi coştururken kimilerinde de duygu seline sürükleyen ünlü şarkıcının 'Acele Etme' parçasını da bilmeyen yoktur. '@barisunique' adlı bir X kullanıcısı Hande Yener'in bu şarkısında kelime aralarındaki nefes seslerine takılınca, olanlar oldu...