Üst Üste Operasyon Geçirmişti: İdo'nun Eşi Yasemin Tatlıses Minik Ayel'in Müjdesini Tatlı Pozlarla Duyurdu!
Üst Üste Operasyon Geçirmişti: İdo'nun Eşi Yasemin Tatlıses Minik Ayel'in Müjdesini Tatlı Pozlarla Duyurdu!
2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti kısa sürede magazinin gözde çifti oldu. Ünlü ikili, geçtiğimiz ocak ayında Emir ve Ayel isimli ikizlerini kucaklarına almışlardı. Belki duymuşsunuzdur; bebeklerden birinin kalbinde sorun vardı. Yasemin Tatlıses üst üste ameliyat geçiren Ayel'den güzel haberler getirdi.
İki oğluyla kalpleri sıcacık yapan kareler de paylaşan Yasemin Tatlıses 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın' dedi.
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2017 yılında ilişki yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli aşklarını 2021 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına taşımıştı.
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O günden sonra magazin dünyasının favori çiftleri arasına giren ikili evliliklerinin ikinci senesinde ikiz bebek haberini duyurmuşlardı.
Birbirlerine çok yakışan Yasemin ve İdo çifti, geçtiğimiz 22 Ocak günü babalarının isimlerini de taşıyan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını almışlardı.
Ünlü çiftin bebek sevinçleri maalesef ki İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu ve doğumdan hemen sonra da ameliyata alınmasıyla yarıda kalmıştı.
Bu zamana tedavisi özenli bir şekilde devam eden minik bebek art arda operasyon da geçirmişti.
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Anne Yasemin ise takipçilerini durumdan habersiz bırakmayıp sürekli dua isteyen paylaşımlar da yapıyordu.
Anneliğin pek bir yakıştığı Yasemin Tatlıses bugün Instagram hesabından attığı bir hikayeyle müjdeli haberi "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti gitti diyelim" diyerek verdi.
Ünlü güzel, tüm sevenlerine derin bir 'Oh!' çektiren mutlu haberin ardından Ayel ve Emir'in kanatları altına alıp içimizi ısıtan karelerini paylaştı.
"Şükür🧿💙 beklerken çıldırdık.." notuyla yayınlanan kareler görenlerin gözlerinden kalpler çıkartmaya yetti...
Yasemin Tatlıses, kaydırmalı postuna minik savaşçıcı İbrahim Ayel'le yanak yanak pozunu da iliştirmeyi unutmadı!
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Tatlıses çiftinin yakınları ve sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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